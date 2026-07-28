FOTO Ovo je vandal koji je zapalio oltar i oskvrnuo kipove u Međugorju: Zbog pronađenih poruka sumnjaju o kome je riječ

Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi istragu vezano za incident u Međugorju tijekom kojeg je rano jutros zapaljen vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te su oskvrnuti Gospini kipovi na Brdu ukazanja i kod Plavog križa.

Očevid i druge radnje radi utvrđivanja svih okolnosti još traju, a službene informacije o identitetu i motivu počinitelja očekuju se nakon završetka policijske istrage.

Istovremeno, u tijeku je potraga za vandalom koji je počinio navedenu materijalnu štetu. Nadzorna kamera snimila je muškarca kako podmeće požar na oltaru, a objavljene su i njegove fotografije na društvenim mrežama, gdje se od građana traži pomoć u pronalasku.

"Mole se građani za pomoć u pronalasku osobe osumnjičene za vandalizam u Međugorju, za koju postoje saznanja da se trenutačno nalazi na području Ljubuškog", navodi Brotnjo.ba.

Dio javnosti spekulira da bi počinitelj mogao biti državljanin Poljske, ponajprije zbog transparenta na poljskom jeziku postavljenog na Podbrdu, u blizini Gospina kipa.

Na transparentu je na poljskom jeziku ispisano:

"Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!!"

Riječ je o imenima osoba povezanih s međugorskim ukazanjima, odnosno vidjelicama. Pri dnu transparenta vidljiv je i napis "JER – 14, 10 – 17".

Na kipu pored transparenta crnom bojom ispisan je broj "1242". Značenje tog broja zasad nije poznato te nema potvrde da je riječ o prepoznatljivom vjerskom, okultnom ili drugom simbolu, piše Hercegovina.info.

Na nekoliko mjesta ispisana je i engleska riječ "devil", odnosno "đavao".

Na Gospinu kipu na Brdu ukazanja ostavljena je poruka "Đavao u suknji", dok su na transparentu postavljenom u blizini ispisane poruke "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao" i "Samo Isus".

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Zbog vandalskog čina oglasili su se i iz župnog ureda Međugorje, a njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira.

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od četrdeset godina u Međugorju uči: molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.

Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira", navodi se u priopćenju.