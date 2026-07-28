Omiljena zamjena za šećer mogla bi potiho štetiti mozgu

Novi laboratorijski nalazi upućuju na to da bi popularni niskokalorični zaslađivač mogao narušavati obrambeni sustav mozga, što otvara pitanja o njegovoj sigurnosti za srce i krvne žile.

Znanstvenici s američkog Sveučilišta Colorado Boulder izložili su moždane endotelne stanice, koje tvore krvno-moždanu barijeru u mozgu, zaslađivaču eritritolu. Ta barijera obavija krvne žile u mozgu te propušta kisik i hranjive tvari, dok istodobno sprječava prodor patogena i toksina.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Applied Physiology, pokazalo je promjene koje bi mogle otežati protok krvi i razgradnju ugrušaka. Eritritol je smanjio proizvodnju dušikova oksida, koji opušta i širi krvne žile, a povećao proizvodnju endotelina-1, bjelančevine koja ih sužava. Također je smanjio potaknuto otpuštanje tkivnog aktivatora plazminogena (t-PA), koji pomaže u razgradnji ugrušaka, te povećao količinu reaktivnih kisikovih vrsta, među kojima su i slobodni radikali.

"Gledano u cjelini, ako su vam krvne žile suženije, a sposobnost razgradnje krvnih ugrušaka smanjena, raste rizik od moždanog udara. Naše istraživanje ne pokazuje samo da se to događa nego i kako eritritol može povećati rizik od moždanog udara", rekla je u priopćenju objavljenom na stranicama spomenutog američkog sveučilišta fiziologinja Auburn Berry, jedna od autorica navedene studije.

Studija ima nedostatke, no autori pozivaju na razboritost

Glasni nedostatak istraživanja jest taj da je ono provedeno na stanicama, a ne na ljudima, pa primijenjene doze i zabilježeni biološki učinci možda ne odgovaraju uobičajenoj konzumaciji navedenog zaslađivača. Istraživači su proučavali endotelne stanice povezane s ishemijskim moždanim udarom, koji nastaje kada ugrušak prekine dotok krvi u mozak, a ne stanice iz drugih dijelova tijela. Mogući učinci na rizik od srčanog udara ili opsežnije oštećenje krvno-moždane barijere isto tako nisu ispitivani.

Eritritol je niskokalorični zaslađivač koji se dobiva prirodno fermentacijom fruktoze (voćnog šećera) i nalazi se u izuzetno niskim količinama u različitom voću, a često se dodaje proizvodima bez šećera. Upotrebljava se već desetljećima i gotovo je bez kalorija, ima od 60 do 80 posto slatkoće običnog šećera i ne utječe na razinu inzulina. Ljudsko ga tijelo proizvodi i prirodno, što znači da povišene razine u krvi mogu upućivati na druge zdravstvene poteškoće, a ne samo na njegov unos hranom i pićem. Osim toga, neka su istraživanja pokazala da eritritol može čak i poboljšati zdravlje krvnih žila, a ne narušiti ga.

S druge strane, ranije epidemiološko istraživanje koje je pratilo zdravlje velikog broja ljudi, pokazalo je da osobe s višim razinama eritritola u krvi češće doživljavaju srčani ili moždani udar. Takvo promatračko istraživanje može utvrditi povezanost, ali ne mogu dokazati da je eritritol izravno uzrokovao zdravstvene probleme.

"Uzimajući u obzir epidemiološko istraživanje koje je potaknulo naš rad, kao i naše sadašnje nalaze na stanicama, smatramo da bi bilo razborito pratiti konzumaciju nenutritivnih zaslađivača poput ovoga", rekao je na kraju fiziolog Christopher DeSouza, također jedan od autora navedenog istraživanja.