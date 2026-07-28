Omiljena zamjena za šećer mogla bi potiho štetiti mozgu

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PišeB. V., 28. srpnja 2026. @ 13:06 komentari
Umjetni zaslađivač, ilustracija
Umjetni zaslađivač, ilustracija Foto: Getty Images
Popularni zaslađivač našao se pod povećalom znanstvenika, koji su u novom istraživanju otkrili da on stišće krvne žile i otežava razgradnju ugrušaka u mozgu, što može povećati rizik od moždanog udara.
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