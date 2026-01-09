Petro otkrio detalje razgovora s Trumpom: "Postoji stvarna prijetnja američke vojne akcije protiv Kolumbije"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je za BBC da vjeruje kako sada postoji stvarna prijetnja američke vojne akcije protiv Kolumbije. Upozorio je da Sjedinjene Američke Države druge zemlje tretiraju kao dio vlastitog imperija te da takav pristup nosi ozbiljne posljedice po međunarodne odnose.

Petrovi komentari dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Kolumbiji vojnom intervencijom. Kolumbijski predsjednik smatra da SAD riskira transformaciju iz globalne sile koja dominira svijetom u zemlju koja se postupno izolira od međunarodne zajednice.

U intervjuu za BBC Petro je također oštro kritizirao američku imigracijsku politiku, optuživši agente američke Službe za imigraciju i carine (ICE) da se ponašaju poput "nacističkih brigada". Trumpova administracija značajno je proširila djelovanje ICE-a u sklopu onoga što opisuje kao obračun s kriminalom i migrantima koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Države.

Nakon američkih napada na Venezuelu i uhićenja predsjednika Nicolása Madura, Trump je izjavio da mu vojna operacija usmjerena na Kolumbiju - zvuči dobro. Trump je, prema Petrovu navodu, više puta kolumbijskom predsjedniku poručio da "pazi što radi", što je Petro javno i oštro osudio.

Unatoč tome, Trump i Petro razgovarali su telefonom u srijedu navečer. Nakon razgovora Trump je izjavio da će se u bliskoj budućnosti sastati s kolumbijskim predsjednikom u Bijeloj kući. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je razgovor opisao kao veliku čast.

Kolumbijski dužnosnik izjavio je tada da je telefonski razgovor predstavljao promjenu retorike od 180 stupnjeva s obje strane. Međutim, već u četvrtak Petrovi komentari sugerirali su da se odnosi između dviju zemalja nisu bitno popravili.

Petro je za BBC rekao da je telefonski razgovor trajao nešto manje od sat vremena te da je većinu vremena govorio on. Dodao je da su teme razgovora bile trgovina drogom u Kolumbiji, kolumbijski stav prema Venezueli te širi kontekst odnosa Latinske Amerike i Sjedinjenih Država.

Kolumbijski predsjednik pritom je ponovno oštro kritizirao američke mjere provođenja imigracijskih zakona, ponovivši tvrdnju da se agenti ICE-a ponašaju poput nacističkih brigada. Trump je često povezivao imigraciju s kriminalom i trgovinom ljudima u SAD-u, koristeći to kao opravdanje za velike policijske i sigurnosne operacije, a zemlje poput Kolumbije i Venezuele optuživao je da ne čine dovoljno u borbi protiv trgovine drogom.

Otkako se vratio u Bijelu kuću, Trump je poslao agente ICE-a u gradove diljem Sjedinjenih Država. Ta agencija provodi imigracijske zakone i vodi istrage vezane uz nedokumentiranu imigraciju.

Administracija tvrdi da je između 20. siječnja i 10. prosinca 2025. deportirala 605.000 ljudi. Također navodi da se dodatnih 1,9 milijuna imigranata dobrovoljno samodeportiralo, nakon agresivne kampanje javnog informiranja kojom se ljude poticalo da sami napuste zemlju kako bi izbjegli uhićenje ili pritvor.

Prema podacima imigracijskog projekta Transactional Records Access Clearinghouse, koji prikuplja vladine podatke pri Sveučilištu Syracuse, do 30. studenog 2025. oko 65.000 ljudi nalazilo se u pritvoru ICE-a.

Ovog tjedna američki imigracijski agent ubio je 37-godišnju američku državljanku u Minneapolisu, što je izazvalo prosvjede. Savezni dužnosnici tvrde da je žena, Renee Nicole Good, pokušala automobilom pregaziti imigracijske agente, no gradonačelnik Minneapolisa, demokrat Jacob Frey, izjavio je da je agent koji je pucao djelovao nepromišljeno te je zatražio da agenti ICE-a napuste grad.

Petro je komentirao da je ICE došao do točke u kojoj više ne samo da progoni Latinoamerikance na ulicama, što je za njih uvreda, nego i ubija građane Sjedinjenih Država. Dodao je da će, ako se takva politika nastavi, Sjedinjene Države umjesto imperijalnog sna o dominaciji svijetom završiti kao zemlja izolirana od ostatka svijeta.

"Carstvo se ne gradi izolacijom", rekao je Petro, dodajući da SAD već desetljećima tretira druge vlade, osobito u Latinskoj Americi, kao dio imperijalnog poretka, često bez obzira na zakon i suverenitet drugih država.