Pauza za mir: Već 56 godina ratuju, ali i ove su spustili oružje na Božić

Gerilski sukob između maoističke Nove narodne armije (NPA) i vlade, koji se vodi na Filipinima, u 2026. godini ulazi u svoju 57. godinu i odnio je dosad oko 60.000 života. No, jednom godišnje borbe obično zastanu.

Obje strane spuštaju oružje za Božić - tradicija je to koja održava već dugi niz godina, barem od 1986. što je rijedak trenutak suzdržanosti u svijetu koji je sada nasilniji nego ikad od Drugog svjetskog rata.

Prema Institutu za istraživanje mira u Oslu (PRIO), broj sukoba u kojima su sudjelovale države dosegao je najvišu razinu od 1946. godine krajem prošle godine. Ukupno je 2024. godine bio aktivan 61 sukob - gotovo dvostruko više nego prije 20 godina. Prošla godina bila je i četvrta najnasilnija od kraja Hladnog rata, a po broju smrtnih slučajeva u bitkama nadmašile su je samo tri prethodne godine, piše Sky News.

Širenje Islamske države od 2014. godine, zajedno s velikim brojem ratova u Ukrajini i Gazi, bili su među glavnim pokretačima ovih porasta, rekla je Siri Aas Rustad, istraživačica na PRIO-u. Sukobi sada obično traju duže nego u prošlosti, dodala je, dok su mirovne operacije i mirovni procesi opali. Stručnjaci iza ove promjene vide obeshrabrujući širi trend: umiruće stanje liberalnog poretka utemeljenog na Zapadu i multilateralnih institucija poput UN-a, piše Sky News.

Taj poredak, utemeljen na idejama univerzalnih ljudskih prava i demokracije, poticao je rješavanje sporova nenasilnim sredstvima, rekao je Oliver Richmond, vodeći istraživač mira na Sveučilištu u Manchesteru. No, zapadni saveznici predvođeni SAD-om nisu uspjeli uspostaviti istinski pravedan globalni sustav i često su davali prioritet vlastitim interesima, pozivajući izazove, rekao je.

Sile u nastajanju poput Kine, Turske, Rusije i zaljevskih država nazivale su se mirotvorcima, ali su težile vlastitim sustavima dominacije, dodao je. Sukobi od Ukrajine do Sudana sada se nastavljaju dok vanjski akteri toleriraju - ili omogućuju nasilje u nastojanju da postignu "mir pobjednika".

U takvom sumornom kontekstu, božićna primirija na Filipinima nude uvid u alternativni pristup.

Najpoznatiji primjer

Tradicija zaustavljanja neprijateljstava tijekom blagdana - odražavajući biblijsku poruku mira na zemlji - seže daleko u prošlost. Najpoznatiji primjer dogodio se 1914. godine, kada su britanske i njemačke trupe prelazile rovove tijekom Prvog svjetskog rata kako bi zajedno proslavile Božić. Takva kratka primirja rijetko su okončavala sukobe, ali su pomogla "izgradnji dugoročnog povjerenja potrebnog za uspostavljanje dugoročnih... mirovnih sporazuma", rekla je Rustad.

Na Filipinima je postao običaj da obje strane neovisno proglase jednostrana božićna primirja bez potpisivanja sporazuma. Čak je i bivši predsjednik Rodrigo Duterte - poznat po svom brutalnom "ratu protiv droge" i sada se suočava s Međunarodnim kaznenim sudom - povremeno pozivao na božićna primirja, obećavajući "mir i spokoj" Filipincima tijekom blagdana.

Motivi nisu bili isključivo altruistični jer su "božićna primirija bila dobra propaganda s obje strane", rekao je Patricio Abinales, politički povjesničar na Sveučilištu Hawai'i u Manoi.

"S privremenim utišanim oružjem, ruralne zajednice mogle su mirno slaviti Božić - kao i vladine trupe u svojim kampovima i NPA u svojim gerilskim zonama", rekao je.

Važnost mirotvorstva

Mirotvorstvo je u svakom slučaju uspješnije kada je utemeljeno na takvim praksama na lokalnoj razini i lokalnim zajednicama, a ne na miješanju geopolitičkih sila i institucija, napominje Richmond.

"Žrtve su izravno pogođene sukobom i obično imaju jasnije razumijevanje onoga što mirno rješenje može zahtijevati", rekao je. Godine 2023., Ukrajina je odbila primirje koje je predložila Rusija za pravoslavni Božić, sumnjajući da Moskva traži vrijeme za pregrupiranje.

"Očito nije bilo dovoljno povjerenja da se o tome dogovori", rekla je Rustad. Rusija je u svibnju ove godine proglasila kratkotrajno jednostrano primirje, ali Ukrajina ga je nazvala farsom, rekavši da su se napadi nastavili. U konačnici, okončanje dugotrajnih sukoba svodi se na političku volju, prema Richmondu.

Tradicija na Filipinima još preživljava

Alati za mir su dobro poznati: velike sile mogle bi se suprotstaviti nasilju i ulagati u "istinski multilateralne institucije poput UN-a, mirovnih operacija, izgradnje mira, posredovanja i međunarodnog prava o ljudskim pravima", dodao je. "Ali nisu voljne to učiniti čak ni dok društva vape za mirom", rekao je Richmond.

Daleko od tog geopolitičkog natezanja užeta, božićna tradicija mira na Filipinima još uvijek preživljava - jedva. Ove godine, kao i 2023., NPA je proglasila četverodnevni prekid vatre koji pokriva Božić i Novu godinu, čak i ako vladine snage nisu uzvratile.

Pobuna je znatno oslabljena i postaje sve manje relevantna - što bi na kraju moglo okončati višedesetljetni sukob, rekao je Abinales i dodao: "Ako se trenutni trend nastavi, božićna primirja postat će stvar prošlosti."