"Nasilnici guše, tirani izrabljuju...": Papa poslao snažnu poruku

Papa Lav XIV. izrazio je u ponedjeljak, trećeg dana posjeta Angoli, žaljenje što tirani izrabljuju ljude, tijekom putovanja na istok te zemlje na jugu Afrike, koju pogađaju duboke nejednakosti unatoč obilju njezinih prirodnih resursa.

Uz pjesmu i povike radosti, američki je Papa s oduševljenjem dočekan u Saurimu, udaljenom više od 800 kilometara od glavnoga grada Luande, sjedištu pokrajine Lunda Sul, zabačene regije na granici s dijamantnim područjima sjeveroistoka.

U tom području pogođenim endemskim siromaštvom i ekološkim posljedicama rudarenja - što je osudio odmah po dolasku u zemlju - Lav XIV. uputio je novu poruku snažnog društvenog značenja.

"Nasilnici gase ljudske čežnje, tirani ih izrabljuju..."

"Danas vidimo kako nasilnici guše ljudske čežnje, tirani ih izrabljuju, a bogatstvo ih zavarava", požalio se Papa na portugalskom jeziku u homiliji tijekom velike mise na otvorenom.

Nakon Alžira i Kameruna, ovo je treći put da Papa koristi riječ "tiranin" tijekom 11-dnevne maratonske turneje po Africi, tijekom koje je govorio oštrije, dok je inače suzdržaniji.

"Kada nepravda iskvari srca, kruh svih postaje posjed nekolicine", oštro je poručio pred 40.000 vjernika, kojima se prema lokalnim vlastima pridružilo još 20.000 ljudi u okolnim područjima.

Nešto ranije, na tropskoj vrućini i okružen brojnim zaštitarima, Sveti se Otac ponovno družio s mnoštvom u papamobilu na ulicama grada od oko 220.000 stanovnika, gdje Katolička Crkva pokušava nadoknaditi nedostatke javne infrastrukture.

U nedjelju, tijekom velike mise u blizini Luande pred 100.000 vjernika, 70-godišnji Papa već je pozvao na "iskorjenjivanje pošasti korupcije" kroz "novu kulturu pravde i dijeljenja".

Trećina stanovništva živi ispod granice siromaštva

Bogata značajnim prirodnim resursima - naftom, plinom, dijamantima i rudama - Angola većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom tih sirovina.

To bogatstvo, međutim, uglavnom koristi političkoj i gospodarskoj eliti te stranim tvrtkama, dok su koristi ograničene za većinu stanovništva, od kojeg oko jedne trećine živi ispod međunarodne granice siromaštva od 2,15 dolara dnevno, prema podacima Svjetske banke.

Sredinom prijepodneva, poglavar 1,4 milijarde katolika posjetio je ustanovu koja udomljuje šezdesetak socijalno ugroženih starijih osoba koje su napustile njihove obitelji ili su bile žrtve nasilja.

Tamo su ga dočekale oduševljene pjesme korisnika, odjevenih u šarenu odjeću i mašući bijelim šalovima, nakon što su ga pozdravile stotine ljudi okupljenih uz ceste, među kojima je bilo i mnogo djece.

"Vaša prisutnost u ovom domu Božji je blagoslov", rekao je Papi Antonio Joaquin (72), koji je pred njim svjedočio o obiteljskom nasilju koje su nad njim provodili članovi njegove obitelji.

Oko 44 posto stanovništva, odnosno otprilike 15 milijuna Angolaca, izjašnjava se kao katolici, prema popisu stanovništva iz 2024. godine. Angola je 2002. godine izišla iscrpljena iz smrtonosnog građanskog rata koji je izbio neposredno nakon proglašenja neovisnosti.

Turneja od 18 tisuća kilometara

U ponedjeljak poslijepodne, Lav XIV. vratit će se u Luandu na susret s biskupima, svećenicima i redovnicima u župi Gospe Fatimske s kojima će razgovarati o izazovima angolske Crkve, koja se suočava s nedostatkom sredstava i sve većim utjecajem evangeličkih crkava.

Nakon Ivana Pavla II. (1978. – 2005.) 1992. godine i Benedikta XVI. (2005. – 2013.) 2009. godine, Lav XIV. je treći papa koji je posjetio ovu zemlju, koja je kasno stekla neovisnost od portugalske kolonijalne vlasti, 1975. godine.

Njegova afrička turneja, putovanje od 18.000 km započeto u Alžiru i nastavljeno u Kamerunu, završit će u Ekvatorskoj Gvineji od 21. do 23. travnja.