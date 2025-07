FOTO POTRESNI PRIZORI Pogledajte i zapamtite ih: Ovo su djeca koja umiru od gladi jer pomoć ne dolazi

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) izjavio je da Gaza pati od masovne gladi uzrokovane ljudskim djelovanjem zbog izraelske blokade pomoći enklavi.

Generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na konferenciji za novinare da se stanovništvo Gaze suočava s još jednim ubojicom, uz bombe i metke - glađu.

WHO je izjavio da je smrtonosni porast pothranjenosti uzrokovao smrt najmanje 21 djeteta u 2025. godini, ali je naglasio da je ta brojka vjerojatno samo vrh ledenog brijega. Centri za liječenje pothranjenosti puni su pacijenata, ali nemaju dovoljno zaliha za hitnu prehranu, dodaje se.

Samo u srpnju je 5100 djece do sada primljeno u programe za pothranjenost, rekao je dr. Rik Peeperkorn, predstavnik WHO-a za okupirane palestinske teritorije. Oko 800 te djece bilo je teško mršavo, rekao je.

Ghebreyesus je naglasio: "Ne znam kako biste to nazvali osim masovnom gladi, a to je uzrokovano ljudskim djelovanjem, i to je vrlo jasno", piše Skynews.

"To je zbog blokade", nastavio je, dodajući da se 95 posto kućanstava u Gazi također suočava s ozbiljnom nestašicom vode.

Rekao je da UN i njegovi humanitarni partneri nisu mogli dostavljati hranu gotovo 80 dana između ožujka i svibnja, dok je bila na snazi blokada pomoći, te da je nastavak isporuka bio nedovoljan.

Glasnogovornik izraelske vlade rekao je za Sky News da je nestašicu hrane izazvao Hamas, prije nego što je izjavio: "U Gazi nema gladi".

Govoreći u emisiji News Hour David Mencer je nastavio: "Postoji glad za istinom i Izrael je neće prestati govoriti".

Rekao je da pomoć "teče" u enklavu, ali Hamas pljačka kamione i namjerno ugrožava vlastiti narod. Borci poriču krađu hrane.

Mencer je rekao da je Izrael od ukidanja blokade u svibnju dopustio ulazak više od 4400 kamiona s pomoći u Gazu, dodajući da više od 700 čeka da ih Ujedinjeni narodi preuzmu i distribuiraju.

To je u prosjeku oko 70 kamiona dnevno, što je najniža stopa tijekom rata i daleko ispod 500-600 kamiona dnevno koliko UN kaže da je potrebno.

Komentari su uslijedili nakon što je više od 100 humanitarnih i ljudskih skupina upozorilo na masovnu glad u Gazi u srijedu ujutro, rekavši da su zalihe - potpuno iscrpljene.

Velike količine hrane, čiste vode i medicinskih potrepština netaknute su odmah izvan Gaze, ali skupine okrivljuju Izrael za njegova ograničenja, za koja kažu da stvaraju kaos, glad i smrt.

Situacija je postala toliko loša da su humanitarne organizacije upozorile da čak i njihove kolege propadaju pred njihovim očima.

Izrael, koji kontrolira sve zalihe koje ulaze u Gazu, negirao je da je odgovoran za nestašicu hrane i drugih zaliha.

U izjavi koju je potpisalo 111 organizacija, skupine su rekle: "Dok izraelska vladina opsada izgladnjuje narod Gaze, humanitarni radnici sada se pridružuju istim redovima za hranu.

"S obzirom na to da su zalihe sada potpuno iscrpljene, humanitarne organizacije svjedoče kako im kolege i partneri propadaju pred očima. Ograničenja, kašnjenja i fragmentacija izraelske vlade pod potpunom opsadom stvorili su kaos, glad i smrt", poručili su.

Skupine su pozvale vlade da zahtijevaju ukidanje svih ograničenja i obnovu principijelnog humanitarnog odgovora predvođenog UN-om.

Norveško vijeće za izbjeglice, koje je podržalo izjavu i jedna je od najvećih neovisnih humanitarnih organizacija u Gazi, reklo je da više nema zaliha za distribuciju i da neki od njihovih zaposlenika gladuju - te je optužilo Izrael da paralizira njihov rad.

"Naš posljednji šator, naš posljednji paket hrane, naše posljednje potrepštine pomoći su podijeljene. Ništa nije ostalo", rekao je Jan Egeland, glavni tajnik vijeća.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres rekao je da glad kuca na sva vrata na palestinskom teritoriju, opisujući situaciju kao stravičnu.