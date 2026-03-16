Otkriveno kako je novi vrhovni vođa Irana izbjegao smrt

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei preživio je američko-izraelski zračni napad jer je samo nekoliko minuta prije udara projektila izašao u vrt svoje rezidencije. U istom napadu 28. veljače poginuli su njegov otac Ali Hamenei i više visokih dužnosnika Islamske Republike. Kako je novi vođa izbjegao smrt otkriva snimka koja je procurila u javnost, a o kojoj piše britanski The Telegraph.

Šetnja koja mu je spasila život

U javnost je procurio audiozapis govora Mazahera Hosseinija, šefa protokola u uredu Alija Hameneija, koji donosi prve detalje o događajima unutar kompleksa vrhovnog vođe u trenutku napada. Hosseini je 12. ožujka u teheranskoj četvrti Qolhak govorio pred visokim klericima i zapovjednicima Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). The Telegraph je došao do snimke i, kako navodi, neovisno potvrdio njezinu autentičnost.

Prema njegovim riječima, Mojtaba Hamenei bio je među glavnim metama napada, ali je neposredno prije udara projektila izašao u dvorište, navodno kako bi nešto obavio. Nekoliko trenutaka kasnije izraelski balistički projektili Blue Sparrow pogodili su njegovu rezidenciju u 9:32 po lokalnom vremenu.

Hamenei je u napadu ozlijedio nogu, dok su njegova supruga i sin poginuli na mjestu. Njegov šogor također je ubijen, a prema Hosseinijevim riječima, u eksploziji je ostao bez glave.

Teško je stradao i Mohammad Shirazi, šef Hameneijeva vojnog ureda. Prema svjedočenju iz snimke, njegovo je tijelo u eksploziji potpuno razneseno te je identificirano tek na temelju ostataka.

"Bila je Božja volja da Mojtaba izađe u dvorište nešto obaviti i potom se vrati. Bio je vani i upravo se penjao na kat kada je projektil pogodio zgradu. Njegova supruga, gospođa Haddad, poginula je odmah", rekao je Hosseini, dodajući da je Mojtaba zadobio tek lakšu ozljedu noge.

Napad usmjeren na cijelu obitelj

Mojtaba Hamenei živio je u istom kompleksu u Teheranu kao i njegov otac. U sklopu kompleksa nalazila se i vjerska dvorana u kojoj je Ali Hamenei održavao govore, kao i rezidencije ostalih članova obitelji.

Hosseini tvrdi da su napadi bili koordinirani i usmjereni na više točaka unutar kompleksa s ciljem eliminacije cijele obitelji Hamenei.

"Neprijatelj je odabrao više lokacija unutar kompleksa. Jedna od njih bila je rezidencija vrhovnog vođe, koju su pogodili s tri projektila", rekao je.

Osim toga, pogođen je i Mojtabin stan na gornjem katu, kao i rezidencija ispod u kojoj je živio njegov šogor Misbah al-Huda Bagheri Kani. Projektil je, prema navodima, probio kat i eksplodirao u njegovoj sobi.

"Udar je bio toliko snažan da mu je projektil praktički prepolovio glavu", rekao je Hosseini.

Treći projektil pogodio je i kuću Mostafe Hameneija, Mojtabina brata, koji je u tom trenutku bio ondje sa suprugom.

"Srećom, na njih su pali samo prašina i krhotine pa su uspjeli izaći neozlijeđeni", rekao je Hosseini.

Od napada nijedno drugo dijete Alija Hameneija nije se pojavilo u javnosti niti je uputilo čestitke ili javno izrazilo potporu Mojtabi nakon njegova izbora za vrhovnog vođu.

Novi vođa u potpunoj tišini

Mojtaba Hamenei nije se pojavio u javnosti od početka rata, a ni tijekom 18 dana od kada je izabran na najvišu funkciju u zemlji. Jedina poruka javnosti bila je pisana izjava koju je pročitala državna televizija.

Njegova odsutnost potaknula je brojne špekulacije o zdravstvenom stanju, među ostalima i one koje je iznio Donald Trump.

"Njihovo vodstvo je nestalo. Nestalo je i drugo vodstvo. Sada je i treće u problemima, a riječ je o osobi koju ni njegov otac nije želio na toj poziciji", izjavio je Trump u petak.

Jedan iranski dužnosnik rekao je da vojni zapovjednici nemaju nikakve informacije o stanju novog vrhovnog vođe.

"Nitko od zapovjednika nema nikakve vijesti o njemu", kazao je.

Prema Hosseinijevim riječima, Mohammad Shirazi bio je posebna meta napada jer se smatrao ključnom vezom između vojnog vrha i vrhovnog vođe te važnom osobom u planiranju nasljeđivanja.

"Taj čovjek imao je informacije o svim vojnim kadrovima. Neprijatelj je znao da mora pogoditi i njega jer bi upravo on zamijenio ubijene i postavio nove zapovjednike", rekao je Hosseini.

Sporno nasljeđe

Američke obavještajne procjene upućuju na to da je Ali Hamenei imao ozbiljne rezerve prema tome da ga naslijedi vlastiti sin. Prema izvješću CBS Newsa, smatrao je Mojtabu nedovoljno sposobnim i neprikladnim za tu dužnost.

Jedan iranski dužnosnik rekao je za The Telegraph da takve procjene samo potvrđuju ono što je u Iranu već dugo poznato.

"To nam Amerikanci ne trebaju govoriti. Svi su znali da vrhovni vođa nije želio da Mojtaba postane njegov nasljednik", rekao je.

Dodao je i da je Mojtaba izabran unatoč toj činjenici.

"On je izabran, ali to je protiv volje vrhovnog vođe, a možda i protiv njegove vlastite volje. I dalje se nije oglasio."

U međuvremenu su i neki visoki politički dužnosnici izvan klerikalnog vrha Irana izrazili protivljenje ovakvom prijenosu vlasti, upozoravajući da nasljedno preuzimanje funkcije podsjeća na monarhiju koju je Islamska revolucija 1979. godine nastojala srušiti.