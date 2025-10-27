"Otkazuju Božić!" Evo što se događa s popularnim božićnim sajmovima, lavinu je pokrenula objava na društvenim mrežama

Božić je još tjednima daleko, ali njemački tradicionalni božićni sajmovi uskoro bi se trebali otvoriti. Njemačka svake godine organizira više od 2500 božićnih sajmova koji privlače milijune posjetitelja iz cijeloga svijeta.

Međutim, društvenim mrežama u posljednje vrijeme kruži informacija da su svi božićni sajmovi u Njemačkoj za 2025. godinu otkazani. Neki korisnici čak pišu da "Njemačka otkazuje Božić".

Objava na X-u koja tvrdi da su stotine božićnih sajmova u Njemačkoj otkazane, a koja broji više od 440.000 pregleda, poziva se na jedan jedini izvor. "Izvještaji Duna Pressa pokazuju da se redoviti božićni sajmovi diljem Njemačke masovno otkazuju zbog straha od terorističkih napada".

U članku se navodi da organizatori u manjim gradovima kao glavni razlog otkazivanja navode nepriuštive troškove sigurnosti, opisane kao izravna posljedica niza terorističkih napada koji su uzdrmali zajednice.

Deutsche Welle je provjerio te tvrdnje. Kako pišu, osim pojedinačnih slučajeva otkazivanja manjih lokalnih sajmova, trenutno nema nikakvih dokaza, niti službenih potvrda o masovnom otkazivanju božićnih sajmova diljem Njemačke.

Većina sajmova otvorit će se krajem studenog. Samo u Berlinu ove godine održava se više od 60 sajmova, a brojni su planirani i u Leipzigu, Dresdenu, Kölnu, Frankfurtu i Hamburgu. Mnogi se sajmovi već postavljaju.

Istraživanje je otkrilo da su svi autori Duna Pressa, osim jednog, anonimni ili koriste AI-generirane fotografije, a stranica ima malo pratitelja i neprovjerljive izvore.

Sajmovi se u većini gradova već pripremaju, a otkazivanja su rijetka i lokalnog karaktera. Viralni sadržaj potječe s nepouzdanog izvora i predstavlja klasičan primjer dezinformacije koja se širi društvenim mrežama. Unatoč rastu troškova i potrebi da se neki sajmovi smanje kako bi se prilagodili sigurnosnim zahtjevima, nema naznaka masovnog otkazivanja božićnih sajmova u Njemačkoj, zaključio je DW.