Otkazano više od tisuću letova, a pravi kaos tek slijedi: Ljudi rade bez plaće, čeka se odluka Washingtona

Više od 1400 letova prema, iz ili unutar Sjedinjenih Država otkazano je u subotu nakon što je zrakoplovnim kompanijama ovog tjedna naloženo smanjenje prometa zbog djelomičnog zatvaranja saveznih institucija. Gotovo 6000 letova je bilo odgođeno, što je manje u odnosu na više od 7000 kašnjenja u petak.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je ranije ovog tjedna da će zbog kontrolora leta koji tijekom zatvaranja rade bez plaće smanjiti kapacitet zračnog prometa do 10 posto na 40 najprometnijih zračnih luka u zemlji.

Naime, republikanci i demokrati i dalje su podijeljeni oko toga kako okončati zatvaranje Kongresa koje je započelo 1. listopada. Subota je obilježila 39. dan najduljeg zatvaranja vlade u povijesti, a republikanci i demokrati još se uvijek nisu dogovorili oko financijskog plana za ponovno otvaranje vlade.

Senatori su ostali u Washingtonu tijekom vikenda na međustranačkim pregovorima čiji je cilj okončati zatvaranje koje pogađa sve veći broj Amerikanaca zbog smanjenja isplata pomoći za hranu, kao i zbog poremećaja u zračnom prometu, izvijestio je BBC.

American Airlines je u izjavi u subotu pozvao "čelnike u Washingtonu, D.C., da hitno postignu dogovor kojim će se okončati zatvaranje".

Problem bi mogao još veći s obzirom da se približava blagdan Dana zahvalnosti 27. studenoga, jedno od najprometnijih razdoblja tijekom godine. Situacija će se vjerojatno pogoršati i u narednim danima dok FAA bude povećavala postotak otkazanih letova.

U četvrtak je agencija objavila da će se smanjenja provoditi postupno — počevši s 4 posto letova u petak, zatim 6 posto do 11. studenoga, 8 posto do 13. studenoga i konačno punih 10 posto do 14. studenoga. FAA je navela da je smanjenje letova nužno radi održavanja sigurnosti jer su kontrolori leta preopterećeni.

Kao ključni radnici, kontrolori su dužni nastaviti raditi bez plaće, a kao rezultat toga, mnogi su uzeli bolovanje ili su uzeli dodatne poslove da bi pokrili osnovne potrebe, navode sindikati. Kontrolori su samo dio od 1,4 milijuna saveznih radnika koji tijekom zatvaranja ili rade bez plaće ili su prisilno poslani na neplaćeni dopust.