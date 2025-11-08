Vlada SAD-a blokirana više od mjesec dana, Trump objavio plan: "Uzmite lovu od velikih, loših tvrtki..."

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je sugerirao potencijalni kompromis kojim bi se prekinula blokada rada savezne uprave, pozvavši republikance da državna sredstva koja trenutačno odlaze zdravstvenim osiguranjima preusmjere američkim državljanima.

"Predlažem republikancima iz Senata da stotine milijardi dolara koje se trenutačno šalju lihvarskim osiguravajućim kompanijama, kako bi se spasilo loše zdravstvo koju pruža ObamaCare, pošalje izravno ljudima kako bi mogli sami kupiti puno bolju zdravstvenu skrb, a da pritom i uštede", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

"Drugim riječima, uzmite od velikih, loših osiguravajućih tvrtki, dajte ljudima te ukinite, po potrošenim dolarima, najgori sustav zdravstvene skrbi igdje u svijetu - ObamaCare", nastavio je republikanac.

Trumpove objave na njegovoj društvenoj mreži Truth Social stižu samo nekoliko sati prije sjednice Senata u subotu, dan nakon što je u petak to tijelo odbacilo zakon kojim bi se zaustavila najduža blokada saveznih institucija u američkoj povijesti te nastavile isplate plaće stotinama tisuća javnih radnika.

Zastupnici se i dalje ne slažu kako točno prevladati spor koji je uzrokovao blokadu.

Demokrati žele zakon s uključenim zdravstvenim subvencijama koje će na kraju godine isteći za 24 milijuna Amerikanaca, no republikanci tvrde da Kongres prije rada na tim pitanjima prvo mora izglasati opći zakon o proračunu bez dodatnih uvjeta.