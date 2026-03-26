Herojski čin završio tragedijom: U obiteljskoj kući izbio požar, otac ušao u vatru da spasi kćer...

Otac troje djece iz Srbije preminuo je od teških ozljeda zadobivenih u požaru obiteljske kuće nakon što je pokušao spasiti svoju petogodišnju kćer. Djevojčica je u kritičnom stanju.

Požar je izbio u srijedu nešto prije 20 sati u Pančevu, u kući u kojoj je peteročlana obitelj živjela u podstanarstvu. U trenutku izbijanja vatre u kući su bili roditelji i troje djece u dobi od jedne, tri i pet godina.

Majka je uspjela kroz prozor izvesti dvoje mlađe djece, dok je otac otišao po najstariju kćer koja se nalazila u kupaonici. Oboje su izvučeni s teškim opeklinama.

Nakon pružene prve pomoći u Pančevu, otac je prevezen u Beograd, gdje je podlegao ozljedama, piše Telegraf.

Očevid je pokazao da je požar najvjerojatnije izbio zbog preopterećenja električnih instalacija i zagrijavanja kablova, nakon čega se vatra proširila na strop i krovnu konstrukciju.

Konstrukcija je sadržavala lako zapaljive materijale, što je dodatno ubrzalo širenje požara.