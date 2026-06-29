Jeziva osveta nakon prekida. Preko Tindera slao muškarce da je siluju: "Sada se pitam koliko muškaraca ima moju adresu"

Britanac Asad Hussain osuđen je na osam godina zatvora nakon što je napravio lažni profil na Tinderu pod imenom svoje bivše partnerice i namamio najmanje 18 muškaraca u njezinu kuću kako bi je silovali.

Osim zatvorske kazne, sud u Chesteru izrekao mu je i 15 godina zabrane prilaska žrtvi. Hussain je proglašen krivim za uhođenje i za fizički napad.

Žrtva je s Hussainom prekinula kratku vezu u svibnju 2024. godine, nakon što ga je ulovila kako joj pretura po mobitelu. U srpnju iste godine na njezinim su se vratima počeli pojavljivati nepoznati muškarci. Tvrdili su da su s njom stupili u kontakt preko Tindera i da ih je sama pozvala.

U jednoj noći na njezinu adresu došla su četiri različita muškarca. Neki od njih policiji su ispričali kako su preko aplikacije dobivali poruke u kojima piše da žrtva želi "fantaziju silovanja" i da voli "grubost". U porukama im je sugerirano da njezino "ne" zapravo znači da "želi još više", piše The Guardian.

Kći tinejdžerica ostala sama u kući

Situacija je eskalirala u rujnu kada je jedan od namamljenih muškaraca gurnuo ulazna vrata i razbio staklo. Kada mu je žrtva otvorila, pokazao joj je prepisku s lažnog profila u kojoj mu je napisano da su vrata zaključana jer su "teška" i da ih slobodno "jako gurne". Istog dana, dok je žrtva bila na poslu, drugi je muškarac ušao u kuću u kojoj je njezina kći tinejdžerica u tom trenutku bila sama.

Hussain je muškarcima slao njezinu točnu adresu i broj mobitela. Policija vjeruje da je na ovaj način prevario najmanje 18 muškaraca, no stvarni broj vjerojatno je puno veći.

"Sada se pitam koliko muškaraca ima moju adresu", rekla je žrtva.

Žrtva je u izjavi poručila kako će joj presuda donijeti barem djelomičan mir, ali da nikakva kazna ne može izbrisati traumu koju su proživjele ona i njezine kćeri.

"Nitko nema pravo učiniti da se osjećam nesigurno u vlastitom domu samo zato što više nisam htjela izlaziti s njim. "Ne" mora značiti "ne"", izjavila je žrtva.

Policija je ovaj slučaj uhođenja opisala kao jedan od najsloženijih i najuznemirujućih za koje znaju, ističući da je Hussain pokazao iznimnu razinu okrutnosti, a cilj mu je bio da uništi život bivše partnerice.