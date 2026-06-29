Turističke cijene i udar na novčanik: Jesu li domaće lubenice i slastičarnice postale preskupe za Hrvate?

"Nema ništa slađe nego osvježiti se sočnom hladnom lubenicom. Iako su temperature debelo preko 30 stupnjeva, slavonske lubenice još nisu za tržište. A cijena grčkih na tržnicama kreće se oko 1,5 euro za kilogram", kazala je Matea Drmić.

"A domaćih lubenica nema ni u Puli, pa se i mi ovdje rashlađujemo s onim grčkim i to za 2 eura po kilogramu", izjavila je Lina Dollar.

Cijene osvježenja - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Prošla sam cijeli Dolac i pronašla neretvansku lubenicu. Ova je stigla iz Opuzena. Ovo slatko osvježenje platit ćete 2 eura po kilogramu. Mmm, super je. Fino!", rekla je Sanja Vištica.

Cijene osvježenja - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Domaća slavonska lubenica brat će se za 10-ak dana, a cijena po kilogramu će biti od 80 eurocenti do 1 eura", najavila je proizvođačica lubenica Ksenija Katić.

Cijene osvježenja - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Kakvo je stanje s cijenama sladoleda - omiljenog ljetnog osvježenja i gdje ćete proći najjeftinije, a gdje najskuplje, pogledajte u videoprilogu reporterki Dnevnika Nove TV.