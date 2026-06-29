Turističke cijene i udar na novčanik: Jesu li domaće lubenice i slastičarnice postale preskupe za Hrvate?
Piše DNEVNIK.hr,
29. lipnja 2026. @ 19:41
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A kad vrućine ne popuštaju – onda se rashlađuje na sve načine! Ljetni klasici – od limunade, preko lubenica do sladoleda – nisu odoljeli inflaciji. Reporterke Dnevnika Nove TV Sanja Vištica, Lina Dollar i Matea Drmić usporedile su koliko stoje u Zagrebu, Osijeku i Puli!
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"Nema ništa slađe nego osvježiti se sočnom hladnom lubenicom. Iako su temperature debelo preko 30 stupnjeva, slavonske lubenice još nisu za tržište. A cijena grčkih na tržnicama kreće se oko 1,5 euro za kilogram", kazala je Matea Drmić.