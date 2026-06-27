Policija upozorava: Lažni USKOK-ovi agenti, strani vojnici i liječnici uzeli građanima stotine tisuća eura

Romantične prijevare, lažni liječnici, policajci i istražitelji USKOK-a, lažna ulaganja u dionice i kriptovalute, prijevare s rezervacijom apartmana te čak i krivotvorene parkirne karte samo su neki od oblika prijevara koje su proteklih dana zabilježile policijske uprave diljem Hrvatske.

Više policijskih uprava posljednja je tri dana izvijestilo o slučajevima raznih oblika prijevara kojima su pojedinci izvlačili novac od lakovjernih građana. Najčešće su na meti starije osobe kojima su obećavali sigurnu zaradu ulaganjem, glumili službene osobe ili ih navodili na uplate.

Lažni liječnici, policajci i istražitelji

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je u petak da je 88-godišnjakinja u zagrebačkoj Dubravi ostala bez više tisuća eura nakon što ju je telefonom nazvala osoba koja se predstavila kao liječnik zagrebačke bolnice. Rekla joj je da joj je dijete teško stradalo u prometnoj nesreći te da je za hitnu operaciju potrebno odmah predati novac. Oštećena je povjerovala i predala gotovinu muškarcu koji je došao na njezinu adresu.

Zabilježeni su i slučajevi lažnog predstavljanja kao policijskih službenika i istražitelja. U Slavonskom Brodu prevarant se 80-godišnjakinji predstavio kao kriminalistički policajac, uvjerio ju da provjerava krivotvorene novčanice te joj uzeo gotovinu, nakit i bankovnu karticu s PIN-om, nakon čega je s računa podignuto još nekoliko tisuća eura.

U Međimurju je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem koji se 44-godišnjakinji lažno predstavio kao istražitelj USKOK-a i pokušao ju nagovoriti da podigne svu svoju ušteđevinu radi navodne financijske istrage. Žena je posumnjala u prijevaru i slučaj prijavila policiji.

Lažna ulaganja i tzv. romantične prijevare

Velik broj prijava odnosi se i na investicijske prijevare. U Međimurju je 47-godišnjakinja izgubila više od 60.000 eura nakon lažnih obećanja o zaradi ulaganjem u dionice. Na području Osječko-baranjske županije 47-godišnjak je za ulaganje u dionice uplatio 83.300 eura, a 75-godišnjak više od 27.600 eura u navodnu kupnju zlata i srebra.

U Krapinsko-zagorskoj županiji 67-godišnjak ostao je bez nekoliko tisuća eura nakon što je, prema uputama prevaranta, instalirao aplikacije za ulaganje u kriptovalute.

Policija je ovog tjedna zabilježila i prijavu tzv. romantične prijevare. Na području Osječko-baranjske županije 55-godišnjakinja je od studenoga 2024. putem društvene mreže komunicirala s muškarcem koji se predstavljao kao vojnik u stranoj zemlji i tvrdio da mu je potrebna pomoć kako bi se izvukao iz ratnog područja.

Nakon što je stekao njezino povjerenje, u više mu je navrata uplatila više od 10.000 eura na inozemne račune, otvorila račun za kriptovalute i dostavila mu pristupne podatke te kupila bonove vrijedne više stotina eura koje mu je fotografirala i poslala.

Policija upozorava da su tzv. romantične prijevare među najčešćim internetskim prijevarama u kojima počinitelji iskazuju lažne osjećaje kako bi od žrtava izvukli novac ili financijske podatke.

Prijevare pri rezervaciji apartmana i lažne parkirne karte

Među prijavljenim slučajevima su i prijevare pri internetskoj kupnji i rezervaciji smještaja. Na području Požeško-slavonske županije 24-godišnjakinja ostala je bez novca nakon što je uplatila akontaciju za nepostojeći apartman, dok su na području Bjelovarsko-bilogorske županije 67-godišnjakinja i njezina 53-godišnja prijateljica, pokušavajući otkazati rezervaciju apartmana uplatile novac i podigle kredit te ostale bez više od 13.000 eura.

U Virovitici je pak 29-godišnjak izradio lažnu uplatnicu za parkirnu kartu od 15 eura, fotografirao parkirano vozilo te krivotvorenu obavijest ostavio na vjetrobranskom staklu.

Savjeti policije

Policija ponovno apelira na građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne dijele bankovne podatke, PIN-ove i pristupne kodove te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Svaku sumnju na prijevaru građani trebaju odmah prijaviti policiji.

Više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web heroj.