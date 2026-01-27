Nova pucnjava u SAD-u! Jedna osoba je kritično, u sve je umiješana granična patrola

Američka granična patrola umiješana je u pucnjavu u Arizoni, rekao je šerif okruga Pima Chris Nanos za NBC News, dodajući da njegov ured surađuje s FBI-jem i Carinskom i graničnom službom kako bi istražio incident.

NBC News je ranije izvijestio, pozivajući se na glasnogovornicu šerifa okruga Pima, da je jedna osoba u kritičnom stanju nakon što je upucana u incidentu u koji je uključena granična patrola. Incident se dogodio u okrugu koji uključuje Tucson i nalazi se uz granicu s Meksikom.

Okolnosti incidenta nisu poznate, a ministarstvo domovinske sigurnosti nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.

Incident se dogodio nakon ubojstva 37-godišnjeg Alexa Prettija, medicinskog tehničara, kojega su savezni imigracijski agenti više puta upucali u subotu u Minnesoti.

Uz ubojstvo Renee Good (37) ranije ovog mjeseca, Prettijevo ubojstvo dovelo je do političke krize za predsjednika Donalda Trumpa i izazvalo ponovni bijes zbog agresivnih taktika saveznih agenata koji su već tjednima na ulicama Minneapolisa.

Trump je od stupanja na dužnost prošle godine provodio tvrdokornu imigracijsku agendu i poslao je imigracijske agente u veće američke gradove, gdje su se sukobljavali sa stanovnicima.

Melanija Trump pozvala na nacionalno jedinstvo

Prva dama Sjedinjenih Država Melanija Trump u utorak je pozvala na nacionalno jedinstvo nakon smrtonosnih pucnjava saveznih agenata u Minneapolisu koje su izazvale nemire i raspravu o operacijama provođenja imigracijskog zakona njezina supruga.

U intervjuu za Fox News pozvala je Amerikance da se ujedine, dodajući da su ona i predsjednik Donald Trump usredotočeni na suradnju s dužnosnicima Minnesote kako bi spriječili daljnje nasilje.

Ocijenila je da su razgovori između predsjednika, guvernera Minnesote Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya bili pozitivni.

"Ja sam protiv sam nasilja. Molim vas, ako prosvjedujemo, prosvjedujmo u miru. Moramo se ujediniti u ovim vremenima", rekla je.

Prva dama nije izričito spomenula pucnjave agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu koje su potaknule prosvjede, pozive na odgovornost i zahtjeve da agenti napuste tu saveznu državu.

Melanija Trump, koja rijetko javno komentira politička pitanja, dala je te komentare uoči izlaska dokumentarca o njezinom životu koji će Amazon objaviti ovoga tjedna.