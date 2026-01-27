Habijan angažirao bivšeg najdugovječnijeg šefa DORH-a: Otkriveno što radi za Ministarstvo

Ni u mirovini Mladen Bajić ne miruje. Ali o tome da su angažirali dugogodišnjeg glavnog državnog odvjetnika, sve do danas, ministar pravosuđa ni riječi.



"Do sada nije bilo tog pitanja javno, gospodin Bajić je u Upravi za EU poslove, obzirom na njegovo iskustvo", poručio je Damir Habijan, iako je Dnevnik Nove TV ranije o tome slao upit.

"Poučava Ukrajince hrvatskom iskustvu u rasvjetljavanju i procesuiranju ratnih zločina, ali i oko poglavlja 23 i reforme pravosuđa. Prima honorar od 1700 eura na ugovor o djelu", nadodao je Habijan.



Na suradnji mu se zahvalio i onaj koji se sada primio njegovog posla. Ivan Turudić ugovor nije produžio. I u DORH-u je Bajić ostao nakon prestanka dužnosti, kao penzioner.

Čak 12 godina i 3 mandata odradio je Bajić na čelu DORH-a.

Prozivalo ga se za politički progon, tajming istraga i uhićenja. Čak i najpoznatiji - Ivo Sanader.



Saborska oporba na sve negoduje, a premijer Andrej Plenković ne vidi ništa sporno.

