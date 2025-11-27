Rusija osmoricu osudila na doživotni zatvor: "Dokazali smo nevinost. Nitko nije svjedočio protiv nas"

Sud u Rusiji osudio je osam osoba za terorizam zbog napada na most koji povezuje Rusiju s nezakonito anektiranim Krimom, ključnom rutom opskrbe za snage Kremlja u ratu s Ukrajinom. Svi su dobili kazne doživotnog zatvora.

U listopadu 2022. bombom su raznesena dva dijela mosta, što je zahtijevalo višemjesečne popravke. U eksploziji su poginuli vozač kamiona u kojem je bila bomba i još četiri osobe u obližnjem automobilu. Moskva je napad osudila kao teroristički čin i uzvratila bombardiranjem ukrajinske civilne infrastrukture, ciljajući na elektroenergetsku mrežu zemlje tijekom zime.

Ukrajinska sigurnosna služba, poznata kao SBU, preuzela je odgovornost za napad.

Eksplozija na Krimskom mostu 2022. Foto: Afp

Uhićeno je osam osoba, uključujući ruske, ukrajinske i armenske državljane. Petero drugih, uključujući tri ukrajinska i dva gruzijska državljanina, optuženo je u odsutnosti.

Artjom i Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Alexander Bylin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyazhelykh, Roman Solomko i Artur Terchanyan optuženi su za izvršenje terorističkog napada i ilegalnu trgovinu oružjem. Solomko i Terchanyan također su optuženi za krijumčarenje eksploziva. Optuženi su i za pomaganje Ukrajini u organiziranju napada. Svi uhićeni su negirali optužbe i inzistirali da nisu znali da je kamion prevozio eksploziv, prema izvješćima ruskih medija, prenosi CNN.

General-pukovnik Vasyl Maliuk, šef SBU-a, rekao je u intervjuu iz 2023. da su on i još dvojica "pouzdanih članova osoblja" pripremili napad i koristili druge ljude bez njihova znanja.

Vojno suđenje u gradu Rostovu na Donu, oko 100 kilometara istočno od granice s Ukrajinom, započelo je u veljači 2025. iza zatvorenih vrata. Ruske vlasti optužile su Maliuka za organiziranje napada.

Antipov, poduzetnik čija je logistička tvrtka upravljala otpremom tereta u kamionu koji je eksplodirao, odmah je nakon eksplozije kontaktirao rusku Federalnu sigurnosnu službu (FSB) i nije uspio stupiti u kontakt s vozačem automobila. Nadao se da će pomoći istrazi, rekli su on i njegova supruga Irina neovisnoj novinskoj stranici Mediazona. Sigurnosni dužnosnici isprva su ga pustili, ali je nekoliko dana kasnije uhićen. Videozapis koji je objavila Mediazona prikazuje Antipova kako se obraća sudnici nakon presude i inzistira: "Nevini smo. Nevini smo".

"Svi smo prošli, nas osmero, svi smo prošli poligraf. Svi smo dokazali svoju nevinost. U potpunosti smo surađivali. Sami smo otišli u policiju i dali svoj iskaz. Nitko nije svjedočio protiv nas", rekao je Antipov iz staklenog kaveza u sudnici, gdje je stajao uz ostale optuženike. "Svi svjedoci kažu da smo nevini. Svi dokazi govore da smo nevini. Svih 116 svezaka (spisa predmeta) kaže da smo nevini. Pokažite ljudima istinu."

Ponos Rusije

Most koji spaja Krim i Rusiju ima veliko značenje za Moskvu, i logistički i psihološki, kao ključna arterija za vojnu i civilnu opskrbu i kao potvrda kontrole Kremlja nad poluotokom koji je nezakonito anektirala 2014. godine.

Nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., Ukrajina je dva puta napala most - u listopadu 2022. kamionom bombom i u srpnju 2023. morskim dronovima. U drugom napadu ubijene su dvije osobe. Most je izgrađen unatoč snažnim protivljenjima Ukrajine i najvidljiviji je i stalni podsjetnik na ruske pretenzije na Krim.