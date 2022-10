Dogodila se eksplozija na mostu koji spaja Krim s Rusijom, dio se urušio u vodu. Vlasti su, prema prvim informacijama, rekle da se zapalila cisterna s gorivom.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:41 Urednik neovisnog ruskog portala Meduza objavio je na Twitteru snimku za koju tvrdi da prikazuje trenutak eksplozije na Krimskom mostu.

Vladimir Putin has instructed his cabinet to create a government commission “in connection with the emergency on the Crimean bridge,” his press secretary has announced.

8:40 Ruska Gezat piše da je do eksplozije na Krimskom mostu došlo jer je dignut kamion u zrak, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički komitet.

8:35 Na Krimskom mostu, koji spaja Krim s Rusijom, se dogodila eksplozija. Dio mosta se urušio u vodu.

Promet je obustavljen na cestovnom i željezničkom mostu, otvorenom 2018. kako bi spojio Krim na rusku prijevoznu mrežu.

"Gori spremnik s gorivom na jednom od dijelova Krimskog mosta. Lukovi nisu oštećeni", objavila je RIA, citiravši pokrajinskog dužnosnika, no nije navela uzrok.

Agencija Reuters prenijela je izvješća ukrajinskih medija koji tvrde da se na mostu dogodila eksplozija u otprilike 6 sati ujutro, a na snimkama objavljenim na Twitteru vidi se kako gore brojni vagoni s gorivom na željezničkom dijelu mosta, dok je dio cestovnog mosta teško oštećen.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi ta izvješća i snimke.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je Kerčki most 2018. nakon što je Rusija anektirala Krim 2014., koji je ranije bio pod upravom Ukrajine, što je dovelo do uvođenja sankcija i pogoršanja odnosa sa zapadom.

Rusija je u rujnu najavila aneksiju pokrajina Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižja nakon što je održala referendume, za koje Kijev i zapad smatraju da nisu nelegitimni i da su održani pod prijetnjom.



More images from Kerch bridge. Various conflicting reports at this stage. Some say the bridge was hit with a missile. Others say it was an attack by SF groups. Russian media reporting that a railway cistern carriage exploded. This could be an interesting day ahead… pic.twitter.com/zsLJ3ufOrN