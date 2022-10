Ukrajinske zračne snage oborile su borbenu bespilotnu letjelicu Shahed-136 sa mitraljezom. U granatiranju jugoistočnog ukrajinskog grada Zaporižja u noći na nedjelju ubijeni su i ozlijeđeni deseci ljudi.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:55 Ruski ronioci u nedjelju će ispitati razmjere štete od eksplozije na Kerčkom mostu koji povezuje Krim s Rusijom.

Ruske novinske agencije citirale su zamjenika premijera Marata Khusnullina koji je rekao da će ronioci započeti s radom u nedjelju, a očekuje se da će detaljnije istraživanje iznad vodene linije biti gotovo do kraja dana, piše The Guardian.

"Naravno, emocije su potaknute i postoji zdrava želja za osvetom", rekao je guverner Krima, Sergej Aksjonov.

8:54 Donald Trump pozvao je na hitne pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Bivši američki predsjednik kaže da bi u suprotnom moglo eskalirati u treći svjetski rat, prenosi ruska Gazeta.

8:52 SAD bi navodno mogao biti umiješan u terorističke napade na Sjevernom toku, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, piše ruska Gazeta.

8:45 Iako su ukrajinske snage oslobodile tisuće četvornih kilometara teritorija u nedavnim ofenzivama na jugu i istoku, ukrajinski dužnosnici oprezno kažu da će napredak vjerojatno biti sporiji kad naiđu na odlučniji otpor.

Ruske snage već neko vrijeme pokušavaju osvojiti Bahmut, na glavnoj cesti između Slovianska i Kramatorska u Donbasu, regiji koju Rusija svojata, ali je još nije u potpunosti osvojila

"Držimo položaje u Donbasu, posebnu u Bahmutu, gdje se sada vrlo, vrlo teško. Teške se borbe vode", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video poruci.

Ponovio je poziv zapadnim saveznicima da pošalju više protuzračnih sustava pošto Rusi nastavljaju projektilima gađati ukrajinske gradove i koriste se iranskim dronovima.

8:40 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo obavještajno izvješće u kojem se fokusira na eksploziju mosta koji spaja Krim i Rusiju.

U izvješću se napominje kako bi šteta od subotnje eksplozije na Krimskom mostu u Krimu mogla imati značajan utjecaj na već načetu rusku sposobnost da održi svoje snage u južnoj Ukrajini.

