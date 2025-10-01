Obavijesti Foto Video Pretražite
OZBILJNO NASILJE

Operativci Hamasa uhićeni u Njemačkoj! Zna se što su planirali: "Pronađeno je razno oružje"

Piše Hina, 01. listopada 2025. @ 18:28 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Tijekom uhićenja pronađena je jurišna puška AK-47, nekoliko pištolja i veća količina streljiva.
  1. Spasilački helikopter, ilustracija
    NESTAO S RADARA

    Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
  2. Rafale - 1
    Svakodnevno

    MORH uputio upozorenje: "Očekujte to danju i noću u cijeloj Hrvatskoj"
  3. Talijanska policija, ilustracija
    Sumanuti čin

    Masakr u susjedstvu: Otac kamenom zatukao i ubio ženu i sina, kćeri se bore za život
Operativci Hamasa uhićeni u Njemačkoj planirali napade na židovske mete
OZBILJNO NASILJE
Operativci Hamasa uhićeni u Njemačkoj! Zna se što su planirali: "Pronađeno je razno oružje"
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
