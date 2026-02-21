"Nije normalno da ubijamo djecu": Uoči četvrte godišnjice ruske invazije održan skup podrške ukrajinskom narodu

Uoči četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu u Zagrebu je održan skup podrške ukrajinskom narodu.

Sudionici su istaknuli važnost ustrajnosti u pružanju pomoći te podsjetili na potrebu očuvanja mira i sigurnosti u Europi.

Skup podrške Ukrajini uoči četvrte godišnjice ruske invazije - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Podršku im je pružio i ministar branitelja Tomo Medved, gradonačelnik Zagreba i brojni veleposlanici.

Skup podrške Ukrajini uoči četvrte godišnjice ruske invazije - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Skup je protekao mirno uz transparente i poruke mira.

Skup podrške Ukrajini uoči četvrte godišnjice ruske invazije - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Bez ovakvih mitinga kraj neće nastati. Mi moramo podržavati Ukrajinu, moramo izlaziti, moramo pričati o tome svaki dan jer to nije normalno u 21. stoljeću da mi rješavamo pitanja oružjem, ubijamo djecu. Znači gadno, to se ne smije dešavati. Ne samo u Ukrajini, općenito svugdje. Tako da treba izlaziti, treba pričati, treba govoriti otvoreno, treba se boriti", poručila je sudionica skupa Nelija.