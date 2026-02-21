Ignoriranje i nezadovoljstvo: 12 sindikata poslalo oštru poruku novom ministru

Povećanjem osnovice od tri posto nije zadovoljno 98 posto članova koji su sudjelovali u anketi - poručilo je danas 12 sindikata javnih i državnih službi.

Izjašnjavanje članstva zatražili su nakon što je Vlada na čelu s bivšim ministrom Piletićem dogovor oko osnovice postigla s dva sindikata policije, a odluka se primijenila i na ostale. Sindikati zasad ne planiraju akcije, no novom ministru šalju poruku - pristup socijalnom dijalogu mora se mijenjati.

“Budućem ministru rada ponovno poručujem nešto se mora mijenjati jer takva praksa da reprezentativni sindikati državnih službi mogu dogovarati za sve nije dobro”, rekao je Zrinko Turalija, nez. sindikat zaposlenih u srednjim školama.

“Mi smo i 2022. tražili, ali i sada tražili od pregovarača tih sindikata i Vlade da zaštite naša konvencijska prava da se možemo organizirati da se ne pogoduje tim sindikatima međutim nas Vlada ignorira”, rekla je Iva Bolanča, sind. drž. i lok. službenika i namještenika.