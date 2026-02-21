Otvorili vrata i pokazali vještine
VIDEO Oni štite Milanovića: Pogledajte što se krije u vojarni jedne od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga
Piše DNEVNIK.hr,
21. veljače 2026. @ 17:29
Pripadnici Počasno-zaštitne bojne otvorili su vrata svoje vojarne.
Riječ je o jednoj od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga koja, osim protokolarnih zadaća, osigurava i štiti predsjednika Republike.
Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 2
Foto:
DNEVNIK.hr
Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
Pripadnici su pokazali svoju opremu te nekoliko pokaznih vježbi, prikazujući svoje vještine i snalaženje u borbenim situacijama.
Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 5
Foto:
DNEVNIK.hr
Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
Unatoč hladnijem vremenu privukli su velik interes roditelja, a najzanimljivije je bilo najmlađima, koji su se okušali u streljačkom natjecanju.
"Pa zapravo vrlo zabavno. Ovo je prvi put da mogu pucati iz prave airsoft puške. Sve je odlično, malo drugačije nego prošle godine i sviđa mi se", poručio je dječak Roko.