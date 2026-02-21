VIDEO Oni štite Milanovića: Pogledajte što se krije u vojarni jedne od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga

Pripadnici Počasno-zaštitne bojne otvorili su vrata svoje vojarne.

Riječ je o jednoj od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga koja, osim protokolarnih zadaća, osigurava i štiti predsjednika Republike.

Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Pripadnici su pokazali svoju opremu te nekoliko pokaznih vježbi, prikazujući svoje vještine i snalaženje u borbenim situacijama.

Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Dan otvorenih vrata Počasno-zaštitne bojne - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Unatoč hladnijem vremenu privukli su velik interes roditelja, a najzanimljivije je bilo najmlađima, koji su se okušali u streljačkom natjecanju.

"Pa zapravo vrlo zabavno. Ovo je prvi put da mogu pucati iz prave airsoft puške. Sve je odlično, malo drugačije nego prošle godine i sviđa mi se", poručio je dječak Roko.