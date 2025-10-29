Novi brutalni trend širi se među mladima: Vrebaju mlade djevojke, a onda ih tjeraju na nezamislivo

Djevojčice iz Australije progone online kriminalne mreže i prisiljavaju ih na to da čine nasilna djela protiv sebe, svoje braće i sestara ili kućnih ljubimaca. Policija objašnjava da je riječ o "iskrivljenoj vrsti gamifikacije" (implementacija principa igre, poput bodovanja i izazova, u situacijama koje nisu direktno povezane s igrama).

Nova australska radna skupina osnovana je kako bi pomogla svijetu u borbi protiv ovog "novog i uznemirujućeg fronta tradicionalnog nasilja temeljenog na spolu", rekla je u srijedu u govoru povjerenica australske savezne policije (AFP) Krissy Barrett.

Tri osobe već su uhićene u Australiji, a još devet osoba diljem svijeta, piše BBC.

Priroda djela koja su počinile mete nije detaljno opisana, ali Barrett kaže da navodni počinitelji imaju nasilne ekstremističke stavove i žele povrijediti ljude iz zabave.

U kasnim tinejdžerskim ili ranim dvadesetim godinama i uglavnom iz zapadnih sredina, regrutiraju predtinejdžerice ili tinejdžerice putem platformi za igre poput Robloxa ili aplikacija za razmjenu poruka poput Discorda i Telegrama.

Dječaci i muškarci, koje Barrett naziva crimefluencerima, prihvaćaju razne ideologije – uključujući nihilizam, sadizam, nacizam i sotonizam – a ciljaju djevojke s niskim samopoštovanjem i mentalnim poremećajima.

"Te skupine imaju sličnu kulturu kao i multiplayer i online igre te love, prate i privlače žrtve s niza online platformi", rekla je i dodala da možda ne razumiju u potpunosti posljedice svog ponašanja.

"Motivacija pojedinaca unutar tih mreža nije financijska niti je usmjerena na seksualno zadovoljstvo – to je isključivo radi njihove zabave, razonode ili popularnosti na internetu."

Gotovo 60 navodnih počinitelja identificirano je samo u Australiji, rekla je Krissy Barrett, a AFP surađuje sa SAD-om, Ujedinjenim Kraljevstvom, Novim Zelandom i Kanadom kako bi se ciljalo na te skupine.

Tehnološke tvrtke također pomažu policiji u razvoju AI alata koji će pomoći u otkrivanju emojija i slenga korištenih kao koda prilikom rasprave o sadističkom online iskorištavanju u šifriranoj komunikaciji.

Govor povjerenice australske savezne policije dolazi u trenutku kada se Australija priprema uvesti prvu svjetsku zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, s ciljem minimiziranja štete na internetu. Međutim, platforme za igre i razmjenu poruka izuzete su od novih zakona koji stupaju na snagu u prosincu.