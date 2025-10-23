Obavijesti Foto Video Pretražite
Upitne sigurnosne smjernice

Obitelj mladića tuži OpenAI: "Smrt je bila predvidljiv rezultat dizajna Chat GPT-a"

23. listopada 2025.
Ilustracija; AI aplikacije
Ilustracija; AI aplikacije Foto: Getty Images
Prema ažuriranim smjernicama, nekoliko mjeseci prije smrti tinejdžera, Chat GPT nije mogao odbiti odgovor o potencijalnim štetnim porukama.
  1. Đurđica Alidini
    Strašan zločin

    Strava u Zagrebu: Nestala Đurđica nađena ubijena u šikari, u stanu pronađen i mrtav muž
  2. Semafor s četiri svjetla
    Zvuči nestvarno

    Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
  3. HMS Duncan (u pozadini) prati ruski razarač Vice Admiral Kulakov
    prvi put

    Razarač pod NATO-ovim zapovjedništvom presreo ruski ratni brod u europskim vodama: "Spremni smo odgovoriti na svaku njihovu aktivnost"
Obitelj tinejdžera iz SAD-a koji je počinio samoubojstvo tuži OpenAI
Upitne sigurnosne smjernice
Obitelj mladića tuži OpenAI: "Smrt je bila predvidljiv rezultat dizajna Chat GPT-a"
