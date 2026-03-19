Teške optužbe na račun SAD-a: "Izrael vas je uvukao u rat, bili ste pred mirovnim sporazumom"

Omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi, bivši posrednik u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, optužio je američku vladu da je dopustila Izraelu da je "uvuče" u rat u trenutku kada se postizanje sporazuma činilo "realno mogućim".

U autorskom članku objavljenom u četvrtak u britanskom tjedniku Economist, Al-Busaidi je, odbacujući uobičajenu diplomatsku suzdržanost, rat na Bliskom istoku opisao kao "katastrofu"

Omanski ministar napisao je da su Washington i Teheran bili "nadomak sklapanja pravog sporazuma" o iranskom nuklearnom programu tijekom posljednjih devet mjeseci.

Prva se prilika ukazala tijekom kruga pregovora vođenih do lipnja 2025. godine, neposredno prije izbijanja 'dvanaestodnevnog rata' koji je pokrenuo Izrael, a u koji su se nakratko uključile i Sjedinjene Države bombardiranjem iranskih nuklearnih postrojenja.

Druga se prilika pojavila u veljači 2026. godine, neposredno prije nego što je u izraelsko-američkim udarima ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, što je pokrenulo rat koji se od tada proširio cijelim Bliskim istokom.

"Bio je šok, no ne i iznenađenje, kad su 28. veljače - samo nekoliko sati nakon najznačajnijih pregovora - Izrael i SAD ponovno pokrenuli ilegalni vojni udar protiv mira koji se nakratko činio doista mogućim", napisao je Al-Busaidi.

On američku vladu optužuje da je dopustila da bude "uvučena u ovaj rat", nakon što su je izraelski čelnici uvjerili da će "nakon početnog napada brzo uslijediti bezuvjetna kapitulacija". Omanski ministar to smatra "najvećom pogreškom u procjeni američke administracije".

"Prijatelji Sjedinjenih Država imaju dužnost govoriti istinu", istaknuo je Al-Busaidi, pozivajući saveznike da Washingtonu ukažu na to "do koje je mjere izgubio kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom".

Britanski medij Guardian u utorak je objavio da je britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell prisustvovao posljednjem krugu američko-iranskih pregovora u Ženevi 26. veljače te prijedloge Teherana ocijenio "dovoljno značajnima da se izbjegne ishitreni rat".