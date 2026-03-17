Trump ima više opcija za kraj rata - upozorili su ga na posljedice: "Mora završiti na način da se ne ponovi"

Vojni dužnosnici u redovite su ratne planove uključili različite opcije koje bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu omogućile da okonča sukob s Iranom ako se na to odluči, ispričali su izvori upoznati sa situacijom. Prema riječima jednog od njih, vremenski okvir trajanja rata "može se mijenjati iz dana u dan".

Trumpovi suradnici i pomoćnici pokušavaju ga usmjeriti u različitim smjerovima: jedni zagovaraju izlaznu strategiju zbog zabrinutosti za globalnu gospodarsku stabilnost, dok drugi vide priliku za slabljenje utjecaja režima u regiji.

Mogućnosti za izlazak iz sukoba dio su svakodnevnog vojnog planiranja, zajedno s opcijama za eskalaciju ako Bijela kuća odluči pojačati pritisak na Iran, navode izvori za NBC News.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su Trump i Pentagon u početnoj procjeni naveli rok od četiri do šest tjedana "za potpuno ostvarenje jasno definiranih vojnih ciljeva".

"Američka vojska obavlja izniman posao i taj rok i dalje vrijedi. Operacija će završiti kada vrhovni zapovjednik procijeni da su ciljevi u potpunosti ostvareni i da su prijetnje iz Irana uklonjene", rekla je.

No strategije izlaska dobile su dodatnu važnost jer se administracija suočava s rastom cijena nafte i sve većim pitanjima hoće li Iran dragovoljno položiti oružje i pristati na američke uvjete. Trump je prošli tjedan rekao da će rak uskoro završiti, a ministar obrane da je to tek početak - na kraju je procjena bila "kad Trump to osjeti u kostima".

Trump je uz to predložio promjenu režima, bezuvjetnu predaju i uništenje iranskog nuklearnog kapaciteta, rekavši da je Iran spreman završiti rat, ali da "uvjeti još nisu dovoljno dobri". No, iz Irana su poručili da Teheran "nije tražio prekid vatre" i da će "nastaviti ovaj otpor bez ikakvog oklijevanja".

Bez podrške za Hormuški tjesnac

Zabilježeni su i napadi u svim zaljevskim zemljama, kao odmazda za američko-izraelske napade. Pogođeno je i najmanje deset tankera u Hormuškom tjesnacu, koji SAD nisu uspjele osigurati. Irak je obustavio rad svojih naftnih terminala, dok su SAD i Izrael žestoko napale ciljeve na otoku Kharg, gdje se nalazi glavni terminal za izvoz iranske nafte.

Hormuški tjesnac ostaje jedna od ključnih točki - komercijalni brodovi zatražili su američku pratnju kroz tjesnac, načelnik Združenog stožera, general Dan Caine, rekao je u petak da je zasad previše složeno osigurati prolazak tankera tim plovnim putem.

Trump se nizu zemalja obratio za pomoć u nadzoru tjesnaca, među njima Kini, Francuskoj, Japanu, Južnoj Koreji i Ujedinjenoj Kraljevini. Predvidio je "vrlo lošu" budućnost za NATO ako se ne uključi. To čelnika od Berlina do Londona nije dirnulo - redom su odbili vojnu potporu.

Administracija se nada i da će Izrael obustaviti napade na iranska naftna polja zbog zabrinutosti oko cijena nafte i mogućeg gubitka pregovaračkog utjecaja prema Iranu, iako je sam Trump umanjivao utjecaj rasta cijena na građane.

Međunarodna agencija za energiju upozorila da rat "stvara najveći poremećaj opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte".

Trumpa su upozorili na mogući regionalni rat

Tri izvora za Reuters su ispričala da je Trump bio je upozoren da bi napad na Iran mogao potaknuti odmazdu protiv američkih saveznika u Perzijskom zaljevu, kao i širi regionalni sukob, unatoč njegovim tvrdnjama u ponedjeljak da ga je reakcija Teherana iznenadila.

"Nisu (Iran) trebali napasti sve te druge zemlje na Bliskom istoku", rekao je Trump. "Nitko to nije očekivao. Bili smo šokirani."

"Ni najveći stručnjaci nisu mislili da će (Iran) napasti", nastavio je.

Trumpove tvrdnje nadovezuju se na druge izjave njegove administracije koje nisu potkrijepljene američkim obavještajnim podacima, primjerice da će Iran uskoro imati projektil sposoban pogoditi teritorij SAD-a ili da mu treba dva do četiri tjedna za izradu nuklearne bombe koju bi potom i upotrijebio. Takve tvrdnje, zajedno s navodnom neposrednom prijetnjom Irana SAD-u i njegovim snagama u regiji, bile su među razlozima koje su Trump i njegovi suradnici navodili kako bi opravdali odluku o pridruživanju Izraelu u pokretanju zračnih napada na Iran 28. veljače.

Trump je, navode izvori, prije operacije bio informiran i da će Teheran vjerojatno pokušati zatvoriti Hormuški tjesnac. Demokratski zastupnici, nakon brifinga administracije prošlog tjedna, izjavili su da nisu dobili informacije o neposrednoj prijetnji koja bi opravdala pokretanje rata.

Režim će gotovo sigurno ostati na vlasti

"Slažem se da trebamo pronaći izlaz iz sukoba. Ovo je dobar trenutak da se proglasi pobjeda i izađe iz rata, a upravo to tržišta žele vidjeti", rekao je prošli tjedan David Sacks, Trumpov savjetnik za umjetnu inteligenciju. Prvi je to put da je visoki dužnosnik Bijele kuće javno odstupio od Trumpova stava.

No čak i ako Trump odluči proglasiti pobjedu i zaustaviti rat, nije jasno bi li iranski režim pristao na uvjete koje bi on postavio.

"Nismo poslali nikakvu poruku niti smo tražili prekid vatre, ali ovaj rat mora završiti na način da se ne ponovi", rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.

Iran može nastaviti napade na tankere i time pojačati pritisak na Trumpa, a režim će, prema analitičarima, gotovo sigurno ostati na vlasti, iako s oslabljenom vojskom. Američke obavještajne procjene, kako je ranije izvijestio NBC News, ne upućuju na skori kolaps političkog i vojnog establišmenta koji upravlja zemljom.

Siamak Namazi, američki poduzetnik i analitičar Irana, rekao je da iransko vodstvo vjeruje kako vodi borbu za opstanak: "Računaju na to da je njihov prag izdržljivosti mnogo veći od onog kod protivnika. Učinit će sve da, kad ovaj rat završi, oni ostanu na nogama i da SAD i Izrael ne pokrenu novi krug napada".

"Glavni cilj režima je preživljavanje. Ako ostanu na nogama kad bombe utihnu, smatrat će da su pobijedili", dodao je.