Stigla oluja kakva se rijetko viđa: "Opasnost ovakvog vremena ne može se precijeniti"

Lavina zatrpala cestu Policija savezne države Pennsylvanije upozorila je vozače da izbjegavaju cestu Coxton Road u mjestu Duryea nakon što su lavine snijega blokirali prometnicu i učinili ju neprohodnom. Dužnosnici su rekli da su snijeg i krhotine prekrili cestu te su pozvali vozače da koriste alternativne pravce i izbjegavaju putovanja osim ako nisu nužna.

Proglašena izvanredna stanja Gotovo polovica saveznih država proglasila je izvanredno stanje, a škole diljem zemlje već otkazuju nastavu uoči nastavka oluje u ponedjeljak. Američki Senat također je otkazao glasanje zakazano za ponedjeljak navečer.

"Opasnost se ne može precijeniti" Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani objavio je da je u nedjelju u gradu umrlo najmanje pet osoba, ali dodao je da uzrok smrti još nije utvrđen. "To je podsjetnik da svake godine Njujorčani stradavaju zbog hladnoće. Opasnost ovakvog vremena ne može se precijeniti. Naši timovi su na ulicama, nude smještaj beskućnicima i pomažu da se ljudi uđu na zatvoreno", napisao je na X-u.

Najmanje 7 osoba mrtvo Ministarstvo zdravstva Louisiane potvrdilo je u nedjelju da su dvojica muškaraca umrla od hipotermije. Gradonačelnik Austina u Teksasu rekao je da je zabilježena smrt povezana s izlaganjem hladnoći. Dužnosnici u Kansasu naveli su da je žena čije je tijelo pronađeno u nedjelju poslijepodne prekriveno snijegom "možda podlegla hipotermiji". U Tennesseeju su također prijavljene smrti troje ljudi povezane s vremenskim neprilikama.

Uzrok oluje Uzrok snažne oluje je polarni vrtlog, prsten snažnih zapadnih vjetrova koji se svake zime formira iznad Arktika i zadržava vrlo hladan zrak. Kada su ti vjetrovi jaki, ostaju stabilni, no kada oslabe, vrtlog se spušta južnije i hladan zrak prodire prema SAD-u. Kada se hladan zrak susretne s toplijim zrakom na jugu, zrak se diže i stvaraju se olujni frontovi.