Nestala učiteljica pronađena mrtva u snijegu: Tijelo bilo samo 300 metara od mjesta gdje je zadnji put viđena

Tijelo nestale 28-godišnjakinje Rebecce Rauber pronađeno je u snijegu samo 300 metara od mjesta gdje ju je nadzorna kamera posljednji put snimila u petak, kad je sniježna oluja pogodila Kansas.

Riječ je o učiteljici drugog razreda osnovne škole u Kansasu koja je posljednji put viđena u petak, kad je izišla iz bara u gradiću Emporiji. Tijelo prekriveno snijegom u šumovitom području pronašla je spasilačka služba.

"Ishod nije onakav kakvom smo se svi nadali i za koji smo molili, ali naše misli i molitve su uz obitelj. Samo bih volio da smo je pronašli malo ranije", rekao je načelnik policije Edward Owens.

Vjeruje se da je Rauber umrla od hipotermije samo nekoliko sati nakon što je nestala, ali službeni uzrok bit će poznat nakon obdukcije. Njezin nestanak prijavljen je u subotu ujutro, nakon što je bar napustila bez torbice, telefona i jakne. Nadzorne kamere posljednji su je put snimile oko 23:37, prenosi NY Post.

Emporia Public School District objavio je da je smrt voljene učiteljice duboko potresla cijeli okrug.

"Naša su srca s obitelji, prijateljima, učenicima i svima koje je dirnuo njezin život i predanost obrazovanju. Bila je cijenjena članica naše školske zajednice, a njezin gubitak duboko se osjeća u cijelom našem okrugu", poručili su.

U SAD-u je prema trenutnim podacima 14 ljudi poginulo zbog oluje koja je zahvatila veliki dio države. U mnogim je saveznim državama proglašeno izvanredno stanje, a strahuje se da će broj smrtnih slučajeva još rasti.