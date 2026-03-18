Odgovor na iranske dronove i krstareće projektile: Amerikanci šalju E-2D zrakoplove iznad Perzijskog zaljeva

Američka ratna mornarica brzo se prilagođava eskalirajućem regionalnom sukobu na Bliskom istoku, a njihov najnoviji potez je slanje visoko specijaliziranih vojnih zrakoplova za lov na iranske dronove.

Američki vojni zrakoplov E-2D Advanced Hawkeye postao je jedna od najvažnijih platformi za rano upozoravanje i nadzor zračnog prostora u američkoj službi, osobito kako se iranske prijetnje razvijaju prema niskoletećim, teško uočljivim sustavima. Radar tog zrakoplova optimiziran je za otkrivanje ciljeva koje tradicionalni sustavi teško prate, posebno samoubilačkih dronova i krstarećih projektila koji lete na malim visinama.

Stvoren za umreženo ratovanje

Američke snage koje djeluju u području Perzijskog zaljeva uvelike su se oslanjale na zastarjele vojne zrakoplove E-3 Sentry, koji se suočavaju s problemima operativne spremnosti i smanjenim brojem letjelica, piše portal The War Zone. Nasuprot tome, radar AN/APY-9 s aktivnim elektroničkim skeniranjem na E-2D zrakoplovu omogućuje brže pretraživanje, veći domet i preciznije praćenje, čak i kada je riječ o malim ili slabo uočljivim ciljevima. Njegova sposobnost filtriranja smetnji i fokusiranja na specifične zračne ciljeve dodatno povećava učinkovitost u složenim okruženjima poput obalnih područja.

Osim nadzora, E-2D Advanced Hawkeye djeluje kao središnji čvor unutar mreža američke mornarice, povezujući brodove, zrakoplove i projektile u integrirane borbene sustave.

Ta povezanost omogućuje, primjerice, navođenje projektila velikog dometa prema ciljevima izvan dosega brodskih radara, uz istodobno pružanje cjelovite slike bojišta američkim zapovjednicima.

Prilagođen za oblana područja

Konstrukcija zrakoplova posebno odgovara obalnim područjima poput Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca, gdje prijetnje dolaze s niskih visina i iz zasićenog zračnog prostora.

E-2D može provoditi i nadzor mora, uključujući otkrivanje manjih površinskih prijetnji poput plovila s eksplozivom, što je sve važnije u aktualnom sukobu protiv Irana u sklopu Operacije Epski bijes.

Uz mogućnost dopune goriva u zraku, E-2D može djelovati na većim udaljenostima i dulje ostati u zoni operacija.

Strateški važan vojni zrakoplov

Kako se iranski napadi raketama i dronovima šire regijom, potreba za naprednim zračnim nadzorom naglo raste, što potiče raspoređivanje američkih E-2D zrakoplova i savezničkih platformi. Dodatni E-2D zrakoplovi iznad te regije značajno bi ojačali sposobnosti otkrivanja, koordinacije i obrane, ali i poduprli napadne operacije te osiguranje ključnih pomorskih pravaca.

Bilo da djeluju s kopna ili s nosača zrakoplova, njihova fleksibilnost i napredni sustavi čine ih nezamjenjivim dijelom američke pomorske strategije na Bliskom istoku.