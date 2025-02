Naftna industrija Srbije (NIS), koja zbog prijetnje novih međunarodnih sankcija mora riješiti pitanje svog vlasništva, naime, velik udio ima ruski GazpromNjeft, dobila je produljenje licence i odgodu primjene sankcija za rad na još mjesec dana, i to samo nekoliko sati prije isteka roka, doznaje Dnevnik Nove TV.

Važna je to vijest i za Hrvatsku s obzirom na to da je NIS jedan od ključnih partnera JANAF-a. NIS hrvatskim naftovodom na godinu transportira oko tri milijuna tona sirove nafte za potrebe svoje rafinerije u Pančevu i postrojenja za proizvodnju maziva u Novom Sadu, a JANAF od toga uprihodi na godinu oko 40 milijuna eura, odnosno gotovo trećinu vlastitih godišnjih prihoda.



JANAF je prije godinu dana sklopio s NIS-om rekordni ugovor o transportu. Jadranski naftovod d.d. sklopio je s društvom NIS a. d. Ugovor o transportu 10.000.000 +/- 10 posto tona nafte sustavom JANAF-a za razdoblje do 31. prosinca 2026. godine.

Vladislav Veselica, član Uprave JANAF-a Foto: DNEVNIK.hr

JANAF dobio licencu za transport nafte

OFAC je izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta za rafineriju Pančevo u NIS-ovu vlasništvu, pa se tim povodom oglasio član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica, koji je u kompaniji zadužen za aktivnosti prema američkim tijelima.

"Društvo JANAF d. d. dobilo je uz pomoć svojih američkih odvjetnika i u koordinaciji s Vladom Republike Hrvatske licencu na 30 dana za nastavak transporta za rafineriju Pančevo u vlasništvu NIS-a. Vjerujemo kako će se u narednom razdoblju stvoriti okolnosti i dobiti sve suglasnosti za nastavak redovnog poslovanja", rekao je Veselica.

Oglasio se Vučić

Da su NIS-u odgođene američke sankcije, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svojem Instagramu: "Dobili smo dodatnih 30 dana za Naftnu industriju Srbije. Jedna dobra vijest za građane Srbije."

