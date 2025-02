Isplivali su novi detalji o kući užasa koja je prije dva dana otkrivena u mjestu kraj Brčkog. Policija je u obiteljskoj kući pronašla 31 dijete, od kojih je šestero imalo hrvatske putovnice. Hrvatska policija potvrdila je da se djeca ne vode kao nestala na području Hrvatske. Bljesak.info, pozivajući se na policijske izvore, javlja da je većina djece bila romskog podrijetla, a neka su imala i hrvatsku putovnicu. Policija provjerava jesu li ispravne ili krivotvorene. Kako piše Blic, sumnja se da iza užasa koji je otkriven u Brčkom stoji jedan obiteljski klan, poznat po tome da djecu koristi za prosjačenje i krađe.

O djeci zatvorenoj u kući navodno su se brinuli žena, njezin sin i još jedna osoba. Sin je radio kao zatvorski čuvar. Policija je uhitila tri osobe koje povezuju s teškim kaznenim djelima, uključujući trgovinu ljudima, trgovinu djecom te zlostavljanje i zapuštanje djeteta. Od glasnogovornice policije Brčko distrikta BiH, Dževide Hukičević, N1 saznaje da je u okviru dosadašnjih aktivnosti uhićeno ukupno osam osoba, te da se u istragu uključio EUROPOL.

U kući u Brčkom policija je pronašla 31 dijete - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Više izvora, koji nisu povezani, potvrdilo je da policija i tužilaštvo u Brčkom istražuju sve moguće scenarije. Jedan od njih je i istraga jednog obiteljskog klana koji je poznat bosanskoj i hrvatskoj policiji zbog tjeranja djece na prosjačenje.

"Navodno, kako se sumnja, oni su brinuli o djeci koju su roditelji dobrovoljno davali na čuvanje, a neki su čak plaćali za to. Oni su potom, kako se sumnja, tu djecu obučavali da prose i spremali za odlazak u neku od europskih država. Otuda i nevažeće hrvatske putovnice", rekao je jedan od izvora Blica.

Jedan muškarac, koji se predstavio kao otac dvoje djece, pojavio se ispred policijske stanice u Brčkom. Rekao je da je osumnjičenima plaćao da mu čuvaju djecu. On je iz Banje Luke, a kako je rekao, njegova supruga živi u Zagrebu sa šestero djece.

"On je naveo da je uhićenoj davao novac da se brine o njegovoj djeci. Na pitanje novinara zašto je djecu davao na 'čuvanje' u Brčko rekao je: 'Ne možete me to pitati'", kaže jedan od izvora.

Navodno se za kuću užasa saznalo kad je socijalna radnica zatekla jedno dijete u skitnji. Više o tome pročitajte ovdje. Djeca su nakon što ih je pronašla policija smještena na sigurno.

