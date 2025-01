SAD uveo sankcije Naftnoj industriji Srbije: Ovo je odluka koje će imati posljedice na cijelu regiju

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) objavio je ažuriranu listu sankcioniranih osoba i tvrtki, a u kojoj se spominje i Naftna industrija Srbije (NIS) kojom upravlja ruski Gazprom, naime, OFAC je objavio odluku u kojoj je navedeno da će uvesti sekundarne sankcije kompanijama koje imaju veze s ruskim kompanijama.

SAD je zbog rata u Ukrajini uveo neke od dosad najstrožih sankcija ruskoj naftnoj industriji, i to protiv 180 brodova, desetaka trgovaca, dvije velike naftne kompanije i nekih rukovoditelja u ruskom naftnom sektoru, navodi se u dokumentu, a konkretne odluke poslane su i srpskim vlastima, piše Nova.rs.

Dokument se poziva na članak 11 izvršne naredbe 14024 koji omogućava uvođenje sankcija stranim financijskim institucijama (FFI) koje su sudjelovale u određenim transakcijama vezanim za vojno-industrijsku bazu Rusije, uključujući sve osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani prema Izvršnoj naredbi 14024, javlja N1.

Sekundarne sankcije

Sekundarne sankcije su osmišljene da spriječe treće osobe da trguju sa zemljama koje su podložne sankcijama koje je izdala druga država – čak i ako te treće osobe nisu državljani zemlje izdavatelja ili sa sjedištem u zemlji izdavatelja. Oni se mogu suočiti s kaznama za poslovanje s ciljnom zemljom ili pojedincima.

Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljivao da će SAD uvesti sankcije NIS-u, a tijekom sjednice Vlade poručio je da ih to dovodi u tešku poziciju: "Slijede nam problemi i s Rafinerijom, i Petrokemijom, i drugim našim gigantima, suštinski s opstankom ekonomije."

Naveo je da se postavlja pitanje zašto SAD sankcije uvodi sada te da će oni reći da je to upereno protiv Rusa i financiranja njihovih ratnih napora, ali da to nije tako: "Je li to pokušaj destabilizacije naše zemlje? Neću nikoga optuživati, ali svakako to dovodi našu zemlju u tešku poziciju."

Odluka SAD-a mogla bi imati dalekosežne posljedice, naime, JANAF je prije godinu dana sklopio s NIS-om rekordni ugovor o transportu. Jadranski naftovod d.d. sklopio je s društvom NIS a.d. Ugovor o transportu 10.000.000 +/- 10 posto tona nafte sustavom JANAF-a za razdoblje do 31. prosinca 2026. godine, a iz te su kompanije regirali nakon objave sankcija NIS-u.

Reagirao JANAF

"Od trenutka najave mogućeg uvođenja sankcija, JANAF intenzivno surađuje s nadležnim resorima Vlade Republike Hrvatske. Predstavnici nadležnih hrvatskih institucija u proteklom su razdoblju kroz izravan kontakt s američkom administracijom, koja je svjesna geostrateške važnosti JANAF-a za energetsku sigurnost regije, surađivali na pronalaženju rješenja za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje Društva", navode iz JANAF-a.

Sukladno odluci, dodaju, "puna primjena sankcija nastupit će za 45 dana, a do tada je moguća prilagodba i poduzimanje mjera koje bi omogućile dezinvestiranje i podržavanje sigurne opskrbe naftom Republike Srbije. Kao odgovorno Društvo pažljivo i kontinuirano razmatramo sve aspekte ove odluke i spremni smo zajedno s hrvatskom Vladom odgovoriti na izazove koji proizlaze iz nastale situacije."

"Naglašavamo kako se još od prosinca 2022. putem JANAF-ova sustava u Srbiju transportira isključivo nafta neruskog podrijetla. JANAF svakodnevno prati razvoj događaja i u stalnom je kontaktu s korisnikom sustava kao i s ostalim ključnim dionicima", priopćila je Uprava Janafa, koju čine predsjednik Uprave Stjepan Adanić i član Uprave Vladislav Veselica.

Oglasila se američka veleposlanica u RH

"Vlada Sjedinjenih Američkih Država poduzela je danas mjere kako bi Rusiju lišila prihoda od njezinih energetskih kompanija odredivši sankcije za više od 200 pojedinaca i subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući Gazprom Neft i mnoge njegove podružnice. Gazprom Neft posjeduje 50 posto Naftne industrije Srbije (NIS), a Rusija koristi svoj udio u dobiti od NIS-a za financiranje brutalne agresije na Ukrajinu i potkopavanje stabilnosti u Europi. Vjerujemo da bi alternativno vlasništvo za NIS donijelo veći mir i prosperitet u regiji", kazala je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes, javlja Hina.

"SAD blisko surađuje s Hrvatskom kako bi ublažio utjecaj ovih američkih sankcija na JANAF ili druge hrvatske tvrtke i osigurale da ti postupci ne ugroze regionalnu energetsku sigurnost. Nastavit ćemo se konzultirati s Hrvatskom i drugim partnerima o zajedničkom cilju lišavanja Rusije prihoda koje koristi za nastavak svog rata protiv Ukrajine"; dodala je Rayes.

Kako je ranije najavljeno, zamjenik državnog tajnika SAD-a Richard R. Verma stiže u Beograd za vikend kad će službeno biti započet strateški dijalog Srbije i SAD-a koji će obuhvatiti nekoliko ključnih područja, uključujući energetiku.

