Preokret u slučaju tijela pronađenog u bačvi: Tužiteljstvo donijelo odluku o bivšem šefu policije

Tužiteljstvo u Beogradu odbacilo je dio kaznene prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića koji je ranije osumnjičen da je nakon teškog ubojstva pomagao počiniteljima prikriti tragove zločina. No tužitelji navode da za to nisu pronašli dokaze.

Riječ je o slučaju koji je posljednjih mjeseci izazvao veliku pozornost javnosti u Srbiji. Tijelo navodnog pripadnika krim-miljea Aleksandra Nešovića pronađeno je zakopano u bačvi u Inđiji devet dana nakon njegova nestanka.

Nešoviću se trag izgubio nakon pucnjave u beogradskom restoranu.

Iako je dio optužbi odbačen, istraga protiv bivšeg šefa policije nije završena. Tužiteljstvo provjerava sumnje da kao službena osoba nije prijavio kazneno djelo i počinitelje, iako je navodno imao saznanja o događajima povezanim sa slučajem te je kao službena osoba to bio dužan učiniti, piše Nova.rs.

Kako je priopćeno, tijekom istrage nisu pronađeni dokazi koji bi upućivali na to da je Milić sudjelovao u prikrivanju tragova zločina ili na bilo koji drugi način pomagao osumnjičenima nakon počinjenja kaznenog djela. Tužiteljstvo navodi da prikupljeni dokazi ne potvrđuju tvrdnje iz kaznene prijave.

Prema navodima tužiteljstva, postoje osnove sumnje da je tijekom noći kada se zločin dogodio bio obaviješten o događajima u restoranu u kojem je kasnije, prema sumnjama istražitelja, počinjeno teško ubojstvo. Unatoč tome, navodno nije obavijestio nadležne institucije.

Tužiteljstvo je priopćilo da nastavlja prikupljati dokaze te da će daljnji tijek postupka ovisiti o rezultatima vještačenja i drugih istražnih radnji.

U sklopu istrage ranije je uhićeno desetak osoba, a prema ranijem pisanju Nove.rs istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni unaprijed organizirali sastanak pod izgovorom rješavanja ranijih sukoba.

Milić je obuhvaćen istragom zbog tvrdnji da je neposredno prije kobnog događaja nazvao ubijenog Nešovića te mu navodno savjetovao da na sastanak ne dovodi osiguranje.