Objavljena rođendanska knjiga seksualnog predatora: Puno je poznatih imena i znakovita Trumpova poruka

Demokrati u američkom Kongresu objavili su rođendansku čestitku za koju tvrde da ju je za 50. rođendan osuđenom svodniku optuženom za pedofiliju Jeffreyu Epsteinu poslao američki predsjednik Donald Trump.

Dokument je prošlog mjeseca Odboru za nadzor Zastupničkog doma dostavio odvjetnik Epsteinove ostavštine, nakon što je odbor izdao sudski poziv.

Radi se o cijeloj tzv. rođendanskoj knjizi od 238 stranica objavljenoj s mnoštvom dokumenata koji uključuju Epsteinovu oporuku i njegov osobni adresar - s kontaktima koji uključuju kraljevsku obitelj, slavne osobe, modele i političare iz cijelog svijeta. Knjigu od 238 stranica sastavila je za Epsteinov 50. rođendan Ghislaine Maxwell, njegova suučesnica i bivša djevojka, koja je 2021. osuđena za urotu radi trgovine djevojkama radi seksa. Knjiga je nastala je 2003. - tri godine prije nego što su optužbe za seksualno zlostavljanje postale javne, piše BBC.

Demokratski članovi odbora su presliku navodne čestitke objavili na platformi X.

Bilješka nosi rukom napisane riječi: "Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna divna tajna."

Mnogima je u oko upao i detalj da je navodna čestitka sačinjena od ženske figure te da je Trump svoj navodni potpis ostavio točno na mjestu intimnih dijelova.

Bijela kuća odmah je odbacila autentičnost čestitke.

"Predsjednik Trump nije nacrtao ovu sliku, niti ju je potpisao", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. "Pravni tim predsjednika Trumpa nastavit će voditi pravne postupke."

Trump je još u srpnju, nakon što je Wall Street Journal prvi put objavio detalje o navodnoj bilješci, rekao da je sve laž.

"To nisu moje riječi, ja tako ne govorim. Osim toga, ja ne crtam slike", izjavio je tada.

This is disturbing, disgusting, and extremely troubling.



Trump didn’t just leave a salacious note in Epstein’s Birthday Book - he added a lewd drawing, then lied about it for years.



If he lied about this, what else is he hiding?



The full Epstein files must be released now. pic.twitter.com/h2lHhPOlQW — Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) September 8, 2025

Trump je podnio tužbu protiv novinara, izdavača i čelnih ljudi Wall Street Journala, uključujući vlasnika News Corpa Ruperta Murdocha, nakon što je list objavio priču tijekom ljeta.

Zamjenik šefa Trumpova kabineta Taylor Budowich u ponedjeljak je na X-u objavio nekoliko fotografija predsjednikovih potpisa i poručio: "Vrijeme je da @newscorp otvori čekovnu knjižicu, to nije njegov potpis. KLEVETA!"

Osim Donalda Trumpa, u knjizi se nalaze i poruke bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona te lorda Petera Mandelsona, britanskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, u kojoj Epsteina naziva "najboljim prijateljem".

Trump i Epstein godinama su bili u prijateljskim odnosima, no predsjednik tvrdi da su se posvađali početkom 2000-ih nakon što je Epstein preoteo zaposlenike iz Trumpova resorta Mar-a-Lago na Floridi. Epstein je prvi put optužen 2006. u Floridi zbog podvođenja prostitutki, a 2019. umro je u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu maloljetnicama.