Ovo su najopasnija mjesta na svijetu: Političko nasilje, ubijanje civila, bande...

Prema indeksu sukoba, godišnjem izvješću Projekta podataka o lokacijama i događajima oružanih sukoba (ACLED), u Ukrajini je ove godine ubijeno otprilike 78.000 ljudi, uključujući vojnike s obiju strana i civile, što rat u toj zemlji čini najsmrtonosnijim sukobom u 2025. godini.

Indeks sukoba globalna je procjena kako i gdje se sukobi u svakoj zemlji i teritoriju svijeta razlikuju prema četirima pokazateljima – smrtonosnosti, opasnosti za civile, geografskoj rasprostranjenosti i broju naoružanih skupina. Ukrajina, iako je na prvom mjestu po broju poginulih, zauzima 11. mjesto na indeksu kada se uzmu u obzir svi čimbenici. Na prvom mjestu je Palestina.

Ukrajina

Budući da su brojke žrtava među vojnicima državne tajne i u Ukrajini i u Rusiji, ACLED se oslanja na istraživače u zemlji i praćenje otvorenih izvora kako bi procijenio brojke. Dodaju da bi one mogle biti i veće.

U Ukrajini je ove godine ubijeno oko 78.000 ljudi. Za usporedbu, broj poginulih u Palestini u posljednjih 12 mjeseci iznosi oko 18.350, a u Mjanmaru 15.100 – dva sukoba koja ACLED rangira kao najgora ukupno.

Kostyantynivka, Donjecka regija Foto: Afp

Izvješće dolazi na kraju godine u kojoj su dominirali diplomatski napori, predvođeni administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, za pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Tijekom godine kružilo je nekoliko nacrta primirja i mirovnih prijedloga, ali nisu uspjeli zaustaviti borbe.

ACLED je zabilježio rekordnih 26.500 sukoba u prvih 11 mjeseci godine, što je povećanje od 53 % u odnosu na 2024. Broj bitaka tjedno duž fronte, koja se sada proteže 1200 kilometara, također se povećao u odnosu na prethodnu godinu. Izvješće je također utvrdilo da je rusko neselektivno bombardiranje gusto naseljenih područja u Ukrajini dovelo do tridesetpostotnog povećanja napada u kojima su ubijeni ili ozlijeđeni civili. Grupa je rekla da je u tim napadima u Ukrajini 2025. godine ubijeno otprilike 2000 civila.

Ukrajina se ove godine ne rangira samo kao najsmrtonosniji sukob na svijetu već je i treće najopasnije mjesto za civile, nakon Palestine i Meksika, prema ACLED-u.

Palestina, Meksiko i Ukrajina najopasnija su mjesta na svijetu

Palestina ima geografski najrasprostranjeniji sukob. ACLED bilježi visoke razine nasilja u gotovo 70 % Gaze i Zapadne obale.

Mjanmar je najfragmentiraniji sukob na svijetu, s više od 1200 različitih naoružanih skupina koje su navodno bile uključene u barem jedan nasilni događaj.

Pakistan je u posljednjih 12 mjeseci postao opasniji za civile, a broj smrtnih slučajeva od političkog nasilja povećao se, potaknut rastućim regionalnim pobunama i kratkotrajnom, ali intenzivnom eskalacijom borbi s Indijom.

Haiti je postao smrtonosniji i opasniji za civile. Više od 4500 Haićana ubijeno je u političkom nasilju, a istovremeno se povećalo ciljano nasilje nad civilima.

Ekvador je postao smrtonosniji, s više od 1000 više ubijenih u političkom nasilju nego što je to bio slučaj 2024. godine.

Indeks sukoba Foto: ACLED

Sukobi u svijetu

ACLED je zabilježio 204.605 sukoba od 1. prosinca 2024. do 28. studenog 2025., u usporedbi s 208.219 događaja 12 mjeseci ranije. Ti nasilni događaji rezultirali su s više od 240.000 smrtnih slučajeva.

Ratovi u Ukrajini i Palestini nastavili su povećavati razinu nasilja te čine više od 40 % sukoba u posljednjih 12 mjeseci. Građanski ratovi u Mjanmaru i Sudanu nastavili su se na visokim razinama, a zbog nasilja bandi Brazil, Ekvador, Haiti i Meksiko nalaze se među 10 zemalja s najgorim nasiljem na svijetu. Borbe u Siriji nastavile su se unatoč padu Bašara al-Assada, a Nigerija nije doživjela predah od svog složenog mozaika regionalnih sukoba. U Pakistanu pogoršanje islamističkih i separatističkih pobuna na periferiji zemlje, pogoršano napetim odnosima sa susjedima, rezultiralo je daljnjim pogoršanjem već napetog sigurnosnog okruženja.

ACLED je neovisna, nestranačka organizacija koja prikuplja, analizira i mapira podatke o sukobima i prosvjedima diljem svijeta. Indeks sukoba globalna je procjena kako i gdje se sukobi u svakoj zemlji i teritoriju svijeta razlikuju prema četirima pokazateljima – smrtonosnosti, opasnosti za civile, geografskoj rasprostranjenosti i broju naoružanih skupina.