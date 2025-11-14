Godišnji odmor na popularnoj destinaciji pretvorio se u tragediju: Osjetili su mučninu, a onda je majka vidjela nepomično dijete...

Četveročlana obitelj koja je iz Njemačke otputovala u glavni grad Turske kako bi tamo provela godišnji odmor otrovala se hranom.

Šestogodišnji Kadir Muhammet Böcek i trogodišnja Masal Böcek umrli su dan nakon što su primljeni u bolnicu, a u četvrtak je na intenzivnoj njezi preminula i njihova majka Çiğdem Böcek. Njihov otac Servet Böcek i dalje je u bolnici i liječnici se bore za njegov život.

Obitelj je u Istanbul doputovala 9. studenog. Dva dana kasnije jeli su punjene dagnje, koje su naručili od uličnog prodavača u Ortaköyu. Nakon toga u restoranu su jeli i piletinu tantuni i sucuk. Obitelj, koja je istog dana otišla u bolnicu s pritužbama na mučninu i povraćanje, otpuštena je i vratila se u svoj hotel u Fatihu.

Sljedećeg dana majka trogodišnje Masal primijetila je svoje dijete kako nepomično leži u hotelskoj sobi i počela plakati. Pozvani su medicinski timovi, a obitelj je vraćena u bolnicu, piše Euronews. Unatoč naporima liječnici nisu uspjeli spasiti djecu. Roditelji su zadržani u bolnici, gdje je majka ubrzo preminula.

U sklopu istrage privedene su četiri osobe, uključujući vlasnika trgovine dagnjama, trgovine s ratlukom i restorana tantuni u kojem je obitelj večerala. Restoran u kojem je obitelj večerala bio je zapečaćen, a policija Gradske općine Istanbul provela je inspekcije i brifinge o obližnjim trgovinama pečenim krumpirom. Uzeti su uzorci iz hotelske sobe, restorana i od uličnih prodavača, a pregledane su i snimke sigurnosnih kamera.

"U sklopu istrage prikupljeni su uzorci s mjesta na kojima je obitelj jela, a četiri osobe odgovorne za ta mjesta privedene su. Nalazi koje su dobili timovi za očevid mjesta događaja poslani su Zavodu za sudsku medicinu, a istrage su u tijeku kako bi se utvrdio točan uzrok smrti dvoje preminule djece i majke", rekao je turski ministar pravosuđa Yılmaz Tunç.

Nastavlja se istraga, koju provodi Ured glavnog javnog tužitelja Istanbula, a točan uzrok smrti djece i majke bit će utvrđen obdukcijskim izvješćima. Trovanje hranom smatra se najvjerojatnijim scenarijem.

Incident je izazvao zabrinutost zbog sigurnosti hrane u jednoj od najprometnijih turističkih četvrti Istanbula i ponovno usmjerio pozornost na uobičajene rizike povezane s popularnom uličnom hranom u Turskoj.