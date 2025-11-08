Obavijesti Foto Video Pretražite
U Budimpešti

Djeca nakon ručka hitno prevezena u bolnicu: Otkriven uzrok, pokrenuta hitna istraga

08. studenoga 2025.
Školska kantina, ilustracija
Školska kantina, ilustracija Foto: Getty Images
Djeca su nakon ručka prevezena u bolnicu.
Nijedan američki dužnosnik neće na summit G20 u Južnu Afriku
AMERIKANCI NE IDU
S polica se povlači mesni proizvod: "Moguća je kontaminacija bakterijom"
Jeste li ga kupili?
Istraga u tijeku
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Novi incident u Zagrebu
SAD odobrile Mađarskoj izuzeće od sankcija zbog ruske nafte - sastanak Trump-Orban
DIPLOMATSKI USPJEH
Počinje sezona pečenja rakije: Ovo su pravila i trošarine, kazne su velike
Dobro je znati
Zagrmjet će iznad Dalmacije i Like: Evo što se zapravo događa
Najavili su
Niz potresa uzdrmao susjede:
Javlja EMSC
vijesti
show
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom
za našeg heroja
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Hailey Bieber pokazala guzu u tangicama
Guza u prvom planu!
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Preživjeli ste srčani udar? Ovo su 7 ključnih koraka koji vam mogu spasiti život!
Oporavak nakon infarkta
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
tech
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
sport
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
PAD FORME JE OČIT
VIDEO Muhammad Mokaev servirao spektakularan nokaut
ČUDESNA TEHNIKA
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
putovanja
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
novac
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
lifestyle
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Severina u vrućim hlačicama i visokim čizmama na probi za koncert u Areni Zagreb
I kožnate hlačice
sve
