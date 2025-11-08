Djeca nakon ručka hitno prevezena u bolnicu: Otkriven uzrok, pokrenuta hitna istraga

U jednom dijelu Budimpešte došlo do pojave većeg broja slučajeva enteralne infekcije, za koju se pretpostavlja da je povezana s hranom, a koja je zahvatila nekoliko odgojno-obrazovnih ustanova. Sve te ustanove opskrbljuje ista tvrtka za pripremu i dostavu obroka.

Ukupno 470 ljudi se žalilo na povraćanje i proljev nakon što su pojeli ručak, uključujući 47 djece koja su trebala hospitalizaciju, zajednički su objavili Nacionalni centar za javno zdravstvo i farmaciju, Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca, Ured gradske uprave Budimpešte i Ured vlade županije Pest.

Zbog trovanja je pokrenuta epidemiološka istraga, a rad zahvaćene kuhinje je obustavljen te je nakon uzimanja uzoraka naloženo hitno čišćenje i dezinfekcija prostora, izvijestio je mađarski portal 24.hu.

Uzorci se u laboratoriju analiziraju izvanredno i prioritetno – službeni nadzor obuhvaća tehnologiju za pripreme hrane, skladištenje i transport gotovih jela, kao i tehničke i osobne higijenske uvjete.

Djeca iz vrtića i škola su prevezena u bolnicu nakon što su se razboljela poslije ručka. Većina se žalila na povraćanje i proljev. U jednoj školi roditeljima je javljeno da će djeca biti puštena kući nakon ručka zbog velikog broja oboljelih. Prema dostupnim informacijama, među oboljelima ima i nastavnika.

Centar zahvaćenog školskog okruga nije nadležan za organizaciju prehrane učenika, no unatoč tome u stalnom je kontaktu s lokalnom samoupravom, koja je već započela svoju istragu slučaja.