Veliki proboj u medicini: Novo mRNK cjepivo daje novu nadu u borbi protiv raka gušterače

Na velikom onkološkom skupu u Sjedinjenim Američkim Državama rani klinički rezultati stavili su u fokus personalizirano mRNK cjepivo, koje bi moglo promijeniti prognozu ishoda bolesti kod jednog od najsmrtonosnijih karcinoma.

Rak gušterače i dalje je među najpogubnijim oblicima raka, pri čemu otprilike 87 posto bolesnika ne preživi pet godina od dijagnoze, unatoč desetljećima istraživanja i uz tek ograničen napredak u liječenju.

Eksperimentalno i personalizirano cjepivo

Riječ je o eksperimentalnom, personaliziranom mRNK cjepivu koje je u kliničkim ispitivanjima, a izrađuje se od genetskog materijala tumora nakon operacije. Testirano je u ispitivanju faze 1 na 16 bolesnika čiji se rak nije proširio izvan gušterače, uz kombinaciju imunoterapije i kemoterapije.

Na godišnjem sastanku AACR-a (Američke udruge za istraživanje raka), onkolog Vinod Balachandran iz Memorijalnog centra za rak Sloan Kettering (MSKCC) u SAD-u, izvijestio je da je osam bolesnika razvilo imunološki odgovor koji upućuje na to da su T-stanice "naučene" prepoznavati stanice raka, a nakon do šest godina praćenja, sedam ispitanika koji su razvili odgovor i dalje su živi.

Pacijenti presretni

"Nakon šestogodišnjeg praćenja, otprilike 90 posto ovih bolesnika koji su razvili imunološki odgovor i dalje je živo. Zato smatramo da je ovo vrlo značajno za struku", rekao je Balachandran na spomenutoj konferenciji, piše u objavi na stranicama MSKCC-a.

Bolesnik kojemu je dijagnosticiran rak u 66. godini primio je devet doza spomenutog mRNK cjepiva i sada ima 72 godine te je u međuvremenu proslavio i 50. godišnjicu braka. "Nemam nikakvih ograničenja u onome što mogu raditi pa je za mene to doslovno čudo. Ne radim ništa bitno drugačije osim što svaki dan, brojim svoje blagoslove, jer sam zaista sretan čovjek”, rekao je navedeni pacijent.

Među pacijentima bez imunološkog odgovora, preživjela su samo njih dvoje od osam.

Stručnjaci ističu da se rak gušterače često otkriva kasno, pri čemu je oko 90 posto slučajeva već neoperabilno, a petogodišnje preživljenje u uznapredovaloj fazi pada tek na 3,2 posto.

Obećavajući pomak

"To treba promatrati s određenom dozom perspektive, jer nije riječ o liječenju stotina tisuća ljudi. Činjenica da su uspjeli uporabiti cjepivo kako bi potaknuli odgovor na nove mutacije koje nastaju u tumorima, i zatim pokazali da to opstaje, jest obećavajuća", rekao je Brian Wolpin, ravnatelj Centra za gastrointestinalni rak u Institutu za rak Dana-Farber u SAD-u za NBC.

U Sjedinjenim Američkim Državama rak gušterače treći je vodeći uzrok smrti od raka, a očekuje se da će do 2030. godine postati i drugi vodeći uzrok smrti od raka.

mRNK cjepiva već su pokazala potencijal u različitim vrstama raka, no tumori gušterače i dalje su izazovni zbog ograničenog broja "ciljeva" za imunološki sustav. Ipak, navedeni novi nalazi upućuju na korist u odabranim slučajevima, a kliničko ispitivanje faze 2 je u tijeku.

"Kako nastavljamo učiti više o tome kako ova cjepiva djeluju, postoji stvarna vjera i odlučnost u zajednici koja se bavi rakom gušterače, da ovu bolest možemo učinkovito liječiti treniranjem vlastitog imunološkog sustava bolesnika. No, daljnji napredak zahtijeva nastavak istraživanja i ispitivanja", naglasio je Balachandran.