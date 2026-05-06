Novi strateški signal: Ruski bombarderi s krstarećim projektilima Kh-101 letjeli u blizini NATO prostora

Rusija je ponovno provela let strateških bombardera osmišljen kako bi demonstrirao njihove sposobnosti i namjeru nad sjevernim morima.

Dana 30. travnja 2026. rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da su dva zrakoplova Tu-95MS letjela iznad Barentsova i Norveškog mora uz pratnju najmanje jednog višenamjenskog borbenog zrakoplova Su-30SM2 i zrakoplova za opskrbu gorivom Il-78M, čime je formirana skupina od četiri zrakoplova.

Riječ je o drugom takavom letu u godinu dana s krstarećim projektilom Kh-101 montiranim na nosače ruskih bombardera, nakon slične takve misije u svibnju 2025. godine, koja je također bila popraćena opsežnim objavljenim vizualnim materijalima.

VKS Tu-95MS strategic missile carriers conducted a planned mission over the Barents & Norwegian Seas that lasted over seven hours. Several stills from a Russian MoD video showing:



Vojni analitičar i stručnjak za rusko vojno zrakoplovstvo, Guy Plopsky, u oba je slučaja objavama na platformi X procijenio da je krstareći projektil mogao biti inertna, vježbovna varijanta.

Stills from a new 🇷🇺 MoD clip showing 2 Tu-95MSs departing for a mission over the Barents Sea. A Kh-101 ALCM or a captive-carry version of the Kh-101/102 is seen affixed to an AKU-5M ejection unit beneath the outboard port wing two-station pylon of "Murmansk" ("24" Red/RF-94130). pic.twitter.com/t1b0p0TIsS — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) May 20, 2025

Što su Rusi pokazali u objavljenim snimkama?

Videozapis koji je objavilo ministarstvo prikazuje Tu-95 kako polijeće s jednim projektilom Kh-101 ili Kh-102 postavljenim na dvostruki nosač AKU-5M ispod krajnje lijeve podvjesne točke na krilu. Isti zrakoplov ukupno može nositi čak osam takvih projektila, piše portal The Aviationist.

Snimke iz leta prikazuju dopunu goriva iz zračnog tankera Il-78M te pratnju lovca Su-30SM2, dok je drugi Tu-95 vidljiv u daljini. Iz tih snimki nije bilo jasno nosi li i on isti krstareći projektil.

"Strateški bombarderi Tu-95MS Zračno-svemirskih snaga Ruske Federacije proveli su planirani let u zračnom prostoru iznad neutralnih voda Barentsova i Norveškog mora. Tijekom leta posade strateških bombardera Tu-95MS uvježbavale su dopunu goriva u zraku. Lovnu pratnju osiguravale su posade zrakoplova Su-30SM Zračno-svemirskih snaga. U određenim fazama rute strateške bombardere pratili su lovci stranih država", stoji u priopćenju ruskog ministarstva obrane, koje je priloženo uz snimke.

"Posade dalekometnog zrakoplovstva redovito provode letove iznad neutralnih voda Arktika, sjevernog Atlantika, Tihog oceana, Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi zrakoplova Zračno-svemirskih snaga provode se u strogom skladu s međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora", dodano je u istom priopćenju kao obrazloženje tih aktivnosti.

Iako je Rusija također navela prisutnost "lovaca stranih država", vjerojatno NATO-a, oni nisu prikazani u objavljenim snimkama, a savezničke zračne snage nisu objavile dodatne informacije.

Širenje napetosti

Odvojeno od tog događaja, 1. svibnja francuski Združeni stožer izvijestio je da su Rafale zrakoplovi iz baze Šiauliai u Litvi presreli dva ruska borbena zrakoplova Su-24MR, koji su ušli u zračni prostor baltičkih država bez plana leta, noseći kazetne bombe RBK-500 i visokoeksplozivne rasprskavajuće bombe OFAB-250-270, pri čemu nije poznato jesu li iste bile aktivne ili inertne.

Uz druge prelete zrakoplova Tu-22M3 i MiG-31 s projektilima Kh-22, Kh-32 i Kh-47M2 Kinžal, navedeni let ruskih bombardera Tu-95MS odražava napetosti između Rusije i NATO saveza, ali i moguće vježbe ili ispitivanja varijanti krstarećih projektila Kh-101 ili Kh-102.