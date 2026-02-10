Novi šok iz Epsteinovih dosjea: Spominje se devetogodišnja žrtva i visoki strani dužnosnik

Američke vlasti otkrile su nove potresne detalje iz dosjea Jeffreyja Epsteina, prema kojima je osuđeni financijer imao žrtvu staru samo devet godina te je bio povezan s trenutačnim visokim dužnosnikom strane vlade.

Otkrića su izazvala burne reakcije u Kongresu, gdje pojedini zastupnici optužuju Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje ključnih informacija.

Zastupnici Thomas Massie i Ro Khanna naveli su da su tijekom uvida u neredigirane dokumente uočili kako je identitet najmanje šest muškaraca, uključujući jednog visokopozicioniranog stranog političara, zaštićen bez jasnog obrazloženja.

Zastupnik Jamie Raskin izjavio je da dosjei sadrže i ranije neprijavljene žrtve, među kojima i dijete staro devet godina.

"Kad čitate ove dokumente, nailazite na priče o 15-godišnjim, 14-godišnjim, 10-godišnjim djevojčicama. Danas sam vidio i spominjanje devetogodišnje djevojčice. To je apsurdno i skandalozno", rekao je Raskin novinarima.

Massie je dodatno ustvrdio da neredigirani dokumenti spominju osobu koja je vrlo visoko pozicionirana u stranoj vladi, dok su, kako tvrdi, fotografije i imena poznatih muškaraca zacrnjeni bez vidljivog razloga. U jednoj od objava naveo je da se iza imena jedne redakcije krije poznati umirovljeni izvršni direktor te poručio da bi Ministarstvo pravosuđa trebalo ukinuti cenzuru.

U ponedjeljak su članovi Kongresa započeli pregled neredigiranih Epsteinovih dosjea, no riječ je o oko tri milijuna dokumenata, koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca. Smatra se da vlada i dalje posjeduje dodatna tri milijuna zapisa koji još nisu dostupni javnosti, piše The Sun.

Istoga dana Epsteinova bivša suradnica Ghislaine Maxwell odbila je odgovoriti na bilo kakva pitanja tijekom saslušanja pred Kongresom. Odjevena u zatvorsku odjeću, 64-godišnja Britanka pozvala se na pravo na šutnju navodeći da postupa po savjetu odvjetnika. Maxwell trenutačno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu u Teksasu zbog trgovine ljudima.

Na pritužbe kongresnika reagiralo je i Ministarstvo pravosuđa, koje je naknadno uklonilo dio redakcija iz objavljenih dokumenata. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da jedan od spornih dokumenata sadrži imena žrtava te da su uklonjena samo imena osoba koje nisu žrtve. "Ministarstvo pravosuđa posvećeno je transparentnosti", poručio je Blanche.

U jednom ranije redigiranom dokumentu otkriveno je da je autor poruke vezno za videomučenja bio emiratski biznismen Sultan Ahmed Bin Sulayem, čije je ime već prije spominjano u dosjeima. Blanche je potvrdio da je njegovo ime dostupno u neredigiranom obliku.

Drugi izmijenjeni dokument, označen kao "Epsteinova obitelj i suradnici", navodi milijardera i poslovnog čovjeka Lesa Wexnera kao susaveznika, uz imena Ghislaine Maxwell, francuskog agenta za modele Jean-Luca Brunela i Epsteinove dugogodišnje asistentice Lesley Groff.