Epstein je bio opsjednut ovim svjetskim liderom: Svim silama pokušavao dogovoriti sastanak s jednim ciljem

Jeffrey Epstein pokušavao je uspostaviti kontakt s najvišim ruskim političkim vrhom, uključujući predsjednika Vladimira Putina, pokazuju novi dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Prepiska otkriva da je godinama nastojao pozicionirati sebe kao utjecajnog geopolitičkog posrednika, posebno u odnosima s Moskvom.

U lipnju 2018. Epstein je zatražio razgovor s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, tvrdeći da bi ruski predsjednik mogao imati koristi od izravnog kontakta s njim. U e-mailu upućenom norveškom političaru Thorbjørnu Jaglandu, tadašnjem glavnom tajniku Vijeća Europe, Epstein je naveo da je ranije redovito komunicirao s ruskim veleposlanikom pri UN-u Vitalijem Čurkinom, koji je preminuo 2017. godine. Epstein je čak ponudio pomoć Čurkinovu sinu pri zapošljavanju u New Yorku.

"Čurkin je bio sjajan. Razumio je Trumpa nakon naših razgovora", napisao je Epstein, dodavši da nije komplicirano shvatiti stvari ako ih vidiš izbliza. Jagland mu je odgovorio da će Lavrovljevu timu prenijeti prijedlog.

Objavljeni dokumenti otkrivaju i da je Epstein još 2013. pokušavao doći do Putina preko Jaglanda, nudeći se kao savjetnik o tome kako Rusija može strukturirati gospodarske projekte kako bi privukla zapadna ulaganja. U komunikaciji s bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom tvrdio je da bi mu sastanak s Putinom imao smisla samo ako traje nekoliko sati i odvija se u potpunoj privatnosti.

Iako nema dokaza da je Epstein ikada doista razgovarao s Putinom, pojedine e-poruke sugeriraju da je vjerovao kako je blizu takvog susreta. U jednoj poruci iz 2014. spominje se i navodni planirani sastanak s ruskim predsjednikom, na koji je Epstein pokušao dovesti i osnivača LinkedIna, no taj se susret, koliko je poznato, nikada nije dogodio.

Nova objava dokumenata potaknula je i političke reakcije. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će Poljska pokrenuti istragu o mogućim Epsteinovim vezama s ruskim obavještajnim službama, navodeći da se u međunarodnoj javnosti sve češće postavlja pitanje je li Epsteinov kriminalni krug mogao biti povezan s operacijama kompromitiranja političkih elita.

Kremlj je takve tvrdnje odbacio. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je da teorije o Epsteinovim vezama s ruskim obavještajnim službama ne treba shvaćati ozbiljno.

Analitičari upozoravaju da dokumenti zasad više ukazuju na Epsteinovu opsesiju povezivanjem s moćnim osobama nego na konkretne dokaze o obavještajnoj suradnji. Ipak, prepiska pokazuje da je održavao kontakte s nizom utjecajnih Rusa, uključujući Sergeja Beljakova, bivšeg dužnosnika povezanog s Ruskim fondom za izravna ulaganja, te osobe s vezama u ruskim poslovnim i političkim krugovima, piše CNN.

Dokumenti također potvrđuju da je Epstein više puta putovao u Rusiju, uključujući posjete Moskvi i Sankt Peterburgu, te da je neposredno prije uhićenja 2019. pokušavao obnoviti rusku vizu.

Iako do danas nema potvrde da je Epstein ostvario izravni politički utjecaj u Moskvi, objavljena prepiska dodatno produbljuje sumnje o širini njegovih međunarodnih veza i ambiciji da se nametne kao igrač u globalnoj politici - paralelno s kriminalnim aktivnostima zbog kojih je njegovo ime postalo sinonim za jedan od najvećih skandala modernog doba.