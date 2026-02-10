Epstein djeci visoke europske dužnosnice planirao ostaviti milijune: Afera potresa diplomatski vrh

Norveška veleposlanica u Jordanu i Iraku Mona Juul podnijela je ostavku nakon što su se u javnosti pojavila izvješća o njezinim navodnim vezama s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. Riječ je o najnovijem slučaju u Norveškoj povezanim sa širim međunarodnim skandalom oko osuđenog seksualnog prijestupnika.

Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide u ponedjeljak je potvrdio Juulinu ostavku, istaknuo je da je njezin kontakt s Epsteinom predstavljao ozbiljan propust u prosudbi.

"Situacija otežava ponovno uspostavljanje povjerenja koje ova diplomatska dužnost zahtijeva", poručio je Eide.

Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je kako su dokumenti povezani s Epsteinom otkrili više detalja o Moni Juul, ne iznoseći pritom dodatne pojedinosti. Također je potvrđeno da je otvorena istraga o njezinu znanju o Epsteinu i prirodi njihova kontakta.

"Moramo utvrditi je li ta veza na bilo koji način utjecala na njezin rad kao diplomatkinje", rekao je Eide.

Norveški mediji navode da je Juulin suprug, diplomat Terje Rød-Larsen, večerao s Epsteinom u Parizu u lipnju 2019., samo nekoliko tjedana prije nego što su američke vlasti uhitile Epsteina zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

U novoj seriji deklasificiranih dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa pojavile su se i e-poruke u kojima se spominje sastanak Epsteina s Rød-Larsenom i tadašnjim glavnim tajnikom Vijeća Europe, Thorbjørnom Jaglandom.

Imena Mone Juul, njezina supruga i Jaglanda više se puta pojavljuju u Epsteinovoj elektroničkoj korespondenciji koju je objavila američka vlada. Sama činjenica pojavljivanja u tim dokumentima, međutim, ne podrazumijeva nezakonito ponašanje ili nepravilnosti.

"Ključno je utvrditi opseg Juulina kontakta s Epsteinom u njezinoj ulozi zaposlenice ministarstva", rekao je Eide, dodao je da će Juul nastaviti suradnju s ministarstvom kako bi se razjasnilo podudaraju li se njezina ranija objašnjenja s novim informacijama.

Mona Juul bivša je političarka norveške Laburističke stranke, a ona i njezin suprug imali su istaknutu ulogu u pregovorima koji su doveli do Sporazuma iz Osla početkom 1990-ih, privremenog mirovnog dogovora između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije.

Krajem siječnja norveški i međunarodni mediji izvijestili su i da je Epstein, prema izmjeni oporuke sastavljenoj nakon njegova uhićenja 2019. godine, planirao ostaviti po pet milijuna dolara svakom od dvoje djece Mone Juul i Terjea Rød-Larsena, neposredno prije nego što je preminuo u zatvoru u kolovozu iste godine.

Juulin odvjetnik Thomas Skjelbred poručio je da će njegova klijentica u potpunosti surađivati s Ministarstvom vanjskih poslova kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice u tom slučaju. Na dodatne upite medija zasad nije odgovorio, piše Politico.

U Epsteinovim dosjeima pojavila su se i imena drugih istaknutih Norvežana, uključujući prijestolonasljednicu Mette-Marit te predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma i bivšeg ministra vanjskih poslova, Børgea Brendea. Thorbjørn Jagland, koji je ujedno bivši norveški premijer, suočava se s policijskom istragom zbog navodne korupcije povezane s njegovim kontaktima s Epsteinom.