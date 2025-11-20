Novi obrat u slučaju ubijene Ane Walshe: Ovo je suprugov plan da izbjegne doživotni zatvor

Muškarac iz Massachusettsa, Brian Walshe, kojem se sudi za ubojstvo supruge Ane Walshe, ovog je tjedna priznao da je obmanuo policiju i nezakonito zbrinuo njezino tijelo, ali njegovi odvjetnici i dalje tvrde kako ne priznaje da ju je ubio. Dok se nastavlja odabir porote, otvorilo se ključno pitanje - kojom strategijom će se njegov pravni tim braniti?

Nekoliko minuta prije početka odabira porotnika, Walshe se izjasnio krivim za dvije blaže optužbe: obmanjivanje policije i nezakonit prijevoz, odnosno zbrinjavanje tijela. Riječ je o radnjama povezanim sa smrću Ane Walshe, majke troje djece i rukovoditeljice u korporativnom sektoru, koja je nestala oko Nove godine 2023.

Obrana tvrdi da je Walshe spreman priznati činjenice vezane uz prikrivanje i opstrukciju istrage, ali ne i ubojstvo. Tužiteljstvo, međutim, odbija bilo kakve pregovore koji ne uključuju priznanje te optužbe.

Unatoč priznanju za blaže optužbe, Walshe se i dalje suočava s teretom ubojstva prvog stupnja, za koje u Massachusettsu nema mogućnosti uvjetnog otpusta - kazna je automatska doživotna. Priznanje krivnje u zadnji trenutak iznenadilo je mnoge i potaknulo raspravu o mogućoj obrambenoj taktici.

Stručnjaci, poput profesora prava s Harvarda Ronalda Sullivana, smatraju da je riječ o smionom, ali logičnom potezu obrane. Fokus suđenja sada će biti isključivo na pitanju je li Walshe ubio svoju suprugu, dok će se dio dokaza o manipuliranju dokazima i odlaganju tijela vjerojatno izuzeti iz procesa.

Moguće je i da obrana pokušava otvoriti put za prebacivanje optužbe na blaže kazneno djelo poput ubojstva drugog stupnja ili ubojstva iz nehaja što bi omogućilo eventualnu mogućnost uvjetnog otpusta. Takav potez, međutim, zahtijevao bi da tužiteljstvo pristane izmijeniti optužnicu, piše CNN.

Odvjetnica obrane Kelli Porges jasno je rekla da Walshe ne priznaje da je ubio svoju suprugu. Sutkinja Diane Freniere porotnicima je zabranila praćenje vijesti i društvenih mreža kako bi se spriječio njihov utjecaj na postupak.

Potraga za Anom Walshe započela je 4. siječnja 2023., kada je njezin poslodavac prijavio njezin nestanak. Brian Walshe policiji je tvrdio da je otišla rano ujutro 1. siječnja u Washington zbog poslovne obveze, no istraga je ubrzo pokazala niz nelogičnosti.

Policija je uhićenog Briana Walshea povezala s nizom uznemirujućih dokaza: kupovinom sredstava za čišćenje, snimkama na kojima baca crne vreće u kontejnere, tragovima krvi u podrumu kuće, kao i predmetima pronađenima na odlagalištu, među kojima su bile sje­kira, pila, odijelo Tyvek, Anine osobne stvari i predmeti s DNK tragovima oboje supružnika.

Dodatno opterećujuće bilo je i otkriće da je 1. siječnja Walshe koristio iPad svog šestogodišnjeg sina za pretraživanje upita poput "kako se riješiti tijela" i "kako ukloniti krv".

Tužitelji tvrde da je imao financijski motiv. Ana Walshe imala je police životnog osiguranja koje bi mu mogle koristiti za plaćanje odštete u slučaju njegova starijeg federalnog prekršaja vezanog uz prodaju krivotvorenih Warholovih umjetnina. Osim toga, vlasti vjeruju da je znao za Aninu romantičnu vezu u Washingtonu, što je moglo biti dodatni motiv.

Čini se da će obrana pokušati stvoriti dojam da se dogodila nesreća ili da je bilo riječ o samoobrani, ali takve strategije teško je potvrditi bez tijela žrtve. Ana Walshe do danas nije pronađena.

Iako je tužiteljstvo prvotno najavilo mogućnost pozivanja čak 60 svjedoka, taj će se broj sada smanjiti jer dio optužbi više nije predmet dokazivanja. I dalje se očekuje niz svjedoka, uključujući Anine kolege i osobu s kojom je navodno bila u vezi.

Kako se suđenje približava početku, ostaje otvoreno pitanje hoće li obrana uspjeti uvjeriti porotu u alternativnu verziju događaja ili će dokazi o ponašanju i pretragama Briana Walshea u danima nakon Anina nestanka biti presudni.