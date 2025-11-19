Procurili novi detalji: Skandalozno ponašanje majke Briana Walshea, on priznao da je uklonio Anino tijelo

Brian Walshe, 50-godišnjak iz Cohasseta, priznao je krivnju za obmanjivanje policije i nezakonit prijevoz ljudskog tijela u slučaju smrti svoje supruge Ane Walshe, majke troje djece i menadžerice u sektoru nekretnina. Nedugo nakon priznanja započeo je odabir porote za glavni dio suđenja.

Na Višem sudu okruga Norfolk njegov odvjetnički tim jasno je poručio da Walshe ne priznaje ubojstvo svoje supruge. Izjasnio se krivim za blaže optužbe bez ikakvog dogovora s tužiteljstvom, koje je prema podnesku obrane odbilo sve pregovore koji nisu uključivali priznanje ubojstva. Odvjetnica Kelli Porges poručila je da Walshe priznaje dijelove optužnice vezane za ometanje istrage, ali i dalje poriče da je počinio ubojstvo.

Velika potraga za 39-godišnjom Anom Walshe započela je 4. siječnja 2023., nakon što je njezin poslodavac prijavio nestanak. Brian Walshe rekao je istražiteljima da ju je posljednji put vidio na Novu godinu kada je navodno krenula u Washington zbog posla. Samo nekoliko dana kasnije, 8. siječnja, uhićen je i optužen za laganje policiji, a kasnije u siječnju i za njezino ubojstvo.

Ako bude osuđen za obmanjivanje policije, Walsheu prijeti do deset godina zatvora, dok u slučaju da porota zaključi da je kriv za ubojstvo kazna može doseći i dvadeset godina. Za nezakonit prijevoz tijela mogao bi dobiti do tri godine zatvora. U odvojenom federalnom postupku Walshe je već priznao krivnju za prodaju krivotvorenih umjetničkih djela Andyja Warhola, zbog čega služi 37-mjesečnu kaznu, koja se poklapa s boravkom u pritvoru u ovom slučaju.

Tijelo Ane Walshe nikada nije pronađeno, ali tužitelji tvrde da su dokazi snažno usmjereni prema suprugu. Navode da je bacio vreće za smeće koje su sadržavale pilu za metal, sjekiru te predmete s krvlju i DNK-om i Ane i Briana Walshea. Istražitelji su također pronašli niz uznemirujućih internetskih pretraga napravljenih s iPada njihova maloljetnog sina, uključujući "Koliko dugo tijelo počinje smrdjeti?" i "Kako spriječiti raspadanje tijela", piše CNN.

Na sudu u utorak Walshe je priznao da je premjestio i uklonio tijelo svoje supruge. Na pitanje sutkinje Diane Freniere je li doista namjerno uklonio tijelo Ane Walshe bez zakonskog ovlaštenja, odgovorio je potvrdno. Tužitelji tvrde da je motiv ubojstva bio prekid braka te da je Walshe lagao o svojim postupcima i boravištu u danima nakon nestanka supruge. Njegovi odvjetnici ranije su tvrdili da nedostaju ključni elemenati slučaja – uključujući tijelo, oružje i jasan motiv.

Državno tužiteljstvo najavilo je da planira pozvati do 60 svjedoka. Prošlog tjedna sutkinja je zaključila da je Walshe sposoban za suđenje nakon 40-dnevne procjene u državnoj bolnici. Suđenje je najprije trebalo početi 20. listopada, no odgođeno je kako bi Walshe završio psihijatrijsku evaluaciju. Njegovi odvjetnici tražili su dodatno odgađanje jer je u rujnu izboden u zatvoru, uz tvrdnju da trenutačno ne može učinkovito sudjelovati u obrani. Sud je, međutim, prihvatio nalaz liječnika da je sposoban za nastavak postupka.

Njegov odvjetnik Larry Tipton rekao je da obrana ne osporava njegovu sposobnost za suđenje, čime je uklonjena posljednja prepreka početku procesa, koji je privukao veliku pozornost javnosti.

Među svjedocima čija su se imena pojavila tijekom saslušanja bila je Diane Walshe, Brianova majka, koja je angažirala privatnog istražitelja da istraži ponašanje svoje snahe. Tužitelji kažu da planiraju predstaviti dokaze kao dokaz da je Brian sumnjao u to da njegova supruga ima aferu, ali obrana tvrdi da optuženik nije znao da je njegova majka angažirala agenciju.

Diane je sjedila u sudnici i vodila opsežne bilješke tijekom saslušanja. Kada su tužitelji postavili to pitanje, sutkinja Diane Freniere zamolila ju je da izađe iz prostorije, s obzirom na to da je trenutačno navedena na popisu svjedoka obrane.

Kad se vratila, Diane je nastavila zapisivati. Kad su njezina sina izveli iz sobe nakon saslušanja, ustala je i poslala mu nekoliko poljubaca.