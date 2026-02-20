Još jedan jeziv incident u Sarajevu: Zbog više razloga on nije smio voziti tramvaj, policija objavila detalje

Istraga o tragediji u kojoj je u Sarajevu 12. veljače u iskliznuću tramvaja poginuo 23-godišnji student, a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica, i dalje traje, a u gradskom prometu zabilježen je novi incident koji zaoštrava pitanje sigurnosti i odgovornosti.

Nakon što je u četvrtak navečer tramvaj prouzročio nesreću sudarivši se s dvama osobnim automobilima, pri čemu su dvije osobe ozlijeđene, iz sarajevske su policije potvrdili kako su priveli vozača tramvaja jer je utvrđeno kako on nije imao važeću dozvolu za upravljanje tim vozilom, a testiranjem je otkriveno kako je bio drogiran dok je bio za upravljačkom pločom.

"Vozač (tramvaja) N. K. je od strane policijskih službenika prvo testiran na prisutnost alkohola u organizmu te je rezultat alkotestiranja bio negativan. Potom je vozač testiran na prisustvo opojnih droga, gdje je konstatirano da je isti pozitivan na prisustvo nedopuštenih supstanci", naveli su u priopćenju iz policije, uz najavu kako zbog toga sada slijedi prekršajna prijava protiv vozača, ali i odgovorne osobe u gradskom prometnom poduzeću GRAS.

Dodatno se istražuje kako je N. K. uopće mogao upravljati tramvajem kada mu je istekla dozvola, kako je to sam priznao policiji.

U nesreći je sudjelovao potpuno novi tramvaj švicarskog proizvođača Stadler koji su u GRAS-u nabavili prošle godine, pa je njegova tehnička ispravnost nedvojbena, za razliku od starog tramvaja čehoslovačke proizvodnje koji je 12. veljače iskliznuo s tračnica.

Tužiteljstvo Sarajevske županije i dalje pokušava utvrditi kako se to dogodilo, no sada im je dodatni problem to što nadzorna kamera u čehoslovačkom tramvaju nije radila, pa je sada nemoguće točno utvrditi kako se ponašao vozač u trenutku nesreće. Videonadzor u svim je tramvajima, bez obzira na njihovu starost, instaliran još 2022. godine.

Elmin Plećan, odvjetnik Adnana Kasapovića, vozača tramvaja koji je iskliznuo s tračnica i koji je nakon nesreće bio pritvoren pa ubrzo pušten na slobodu, sada postavlja pitanje kako nema ključne snimke koja bi potvrdila da njegov branjenik nije kriv.

"Nemoguće da samo ta kamera nije snimala ako su ostale radile ili je ta kamera bila neispravna. Ta kamera je trebala potvrditi ono što mi iznosimo i što bi išlo u korist optuženog vozača", kazao je Plećan lokalnim medijima.

Učenici i studenti koji su nakon nesreće organizirali prosvjede u Sarajevu tražeći odgovornost za nesreću u kojoj je poginuo 23-godišnji student Akademije likovnih umjetnosti Erdoan Morankić, a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica Katoličkog školskog centra Ella Jovanović, pozvali su na novo, najmasovnije okupljanje dosad u subotu u 12 sati.

Očekuje se kako će oni tada iznijeti nove zahtjeve i pojačati pritisak na vlast, a skupovi potpore trebali bi istodobno biti organizirani i u drugim gradovima diljem BiH.

Iz sarajevske Opće bolnice u petak su potvrdili kako se Ella Jovanović postupno oporavlja, a njezino se liječenje nastavlja na odjelu poluintenzivne skrbi.

Elli su uslijed težine ozljeda nakon nesreće morali amputirati nogu.