Tragedija koja je prelila čašu: "Jasno je da se zataškavaju problemi, a nitko nije odgovoran"

Šesti dan prosvjeda u Sarajevu potaknutih tragičnom tramvajskom nesrećom u kojoj je poginuo 23-godišnji student Erdoan Morankić, a 17-godišnjakinja je teško ozlijeđena, završio je najavom novog masovnog okupljanja u subotu.

Prosvjednici su iznijeli sljedeće zahtjeve: hitna sanacija evidentnih sigurnosnih rizika, imenovanje stručnih rukovoditelja na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, reviziju proračuna prema prioritetima, kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje te uvođenje jasnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći poput besplatnih kupona i udžbenika kako bi pomoć išla onima kojima je potrebna. Uz to su tražili i javno objavljen plan sa svim imenima odgovornih osoba s konkretnim mjerama, kao i definiranim rokovima za rješavanje problema od 30, 60 i 90 dana.

U popodnevnim satima prosvjednicima, koje su većinski činili srednjoškolci i mladi, iako je kroz dane rasla podrška i starijih građana, su se službeno priključili i studenti. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) pozvao je sve kolege da se priključe mirnim skupovima te su istaknuli da će pomoći i u daljnoj organizaciji.

U svojih pet zahtjeva traže jasne informacije o okolnostima i odgovornosti po završetku istrage, što skorije javno objavljivanje podataka o ispravnosti i servisiranju tramvaja, institucionalno jačanje nadzora nad radom poduzeća javnog prijevoza, uz jasno definirane rokove i odgovornost za postupanje po uočenim nepravilnostima, poštivanje osnivačkog akta, ugovornih obaveza i uvrštavanje ustanove JU "Studentski centar“ Sarajevo u proračunske stavke te imenovanje direktora JU "Studentski centar" Sarajevo, po stručnim kriterijima.

Prosvjedi u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

Prosvjednici su osim toga ranijih dana tražili i ostavku kantonalne ministrice obrazovanja Naide Hote Muminović koja je, kako je potvrđeno i iz sindikata obrazovanja, poručila školama da ne puštaju nikoga na prosvjede. To je, naravno, izazvalo oštre reakcije kod okupljenih koji su istaknuli da se radi o mirnim prosvjedima zbog poginulog studenta Akademije likovnih umjetnostit e se ovime dolazi do povrede radnih prava.

Prosvjede od početka organiziraju neformalne grupe građana "Hoće li ta promjena" i "Za bolje sutra", a iz transparenata i objava na društvenim mrežama vidljivo je da su zahtjevi do jučer bili poprilično rašireni, uz jednu zajedničku stvar - nezadovoljnost sistemom i institucijama. Prosvjednici su više puta naglasili da se ograđuju od političkih stranaka i da su okupljanja potaknuta tragedijom koja je mogla biti spriječena.

Podnesene ostavke

Kao rezultat, ostavke su podnijeli premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk te direktor sarajevskog javnog prijevoznika GRAS-a Senad Mujagić. Kantonalno Tužiteljstvo provodi opsežnu istragu, a prema posljednjim informacijama postoji osnovana sumnja da je vozač tramvaja počinio kazneno djelo ugrožavanja javnog prometa iz nehaja sa smrtnom posljedicom. GRAS je objavio priopćenje u kojem stoji da za nesreću nije kriv vozač, već pretpostavljaju da je nastupio kvar koji se nije mogao predvidjeti. Tek treba pričekati i vještačenja iz područja strojarske, prometne i elektroenergetske struke.

Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

Sama istraga otvorila je brojna pitanja koja su popratili i transparenti.

Problematičan ugovor o oglašavanju

U ponedjeljak je jedan od sudionika prosvjeda Samir Torlak za N1 poručio da jedna ostavka nije dovoljna: "Ovo se ne događa tek tako, sve ima svoj razlog - zato što je nekome bitnija reklama nego život. Meni je 20 godina - jesam li ja bitniji ili reklama na tramvaju".

Prosvjedi u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

Iza njegovog komentara stoji popriličan problem ugovora s tvrtkom koja radi i sa zagrebačkim ZET-om. Naime, portal Istraga otkio je da je prošle godine Ministarstvo prometa KS na osnovu javnog poziva sklopilo ugovor sa marketinškom agencijom Info Media Group d.o.o. Banja Luka o reklamiranju na i u vozilima GRAS-a. Jedna od stavki ugovora bila je i mjesečni izvještaj o izlascima oslikanih vozila (tramvaj, trolejbus i autobus) u promet, na osnovu kojih se fakturira mjesečni zakup vozila – u prijevodu, što su vozila češće u prometu, to su veći iznosi faktura mjesečnog zakupa koje GRAS šalje na plaćanje navedenoj tvrtki.

Stari tramvaji na cesti zbog - reklama

U petogodišnjem ugovoru iz 2023. je zajednici ponuđača Info Media Group d.o.o. Banja Luka i Megatone d.o.o. Banja Luka kao oglašivačima ponuđeno 80 tramvaja za koje je garantirano da će biti u prometu 360 dana godišnje. Prema javnom pozivu, početna cijena zakupa za minimalno 80 GRAS-ovih vozila iznosila je 320.000 KM godišnje, bez PDV-a.

No reklame se mogu postavljati samo na stare tramvaje čehoslovačke kompanije ČKD, ne i na novih 25 tramvaja švicarskog proizvođača. Stoga bi, kako Istraga naglašava, potpunim povlačenjem starih tramvaja, što je jedan od glavnih zahtjeva prosvjednika, GRAS ne samo izgubio znatan dio prihoda, već bi u pitanje došao i kompletan ugovor koji vrijedi do 2028. godine. Uz to, ministar prometa KS Adnan Šteta već je najavio ponovno puštanje u promet starih tramvaja uz, kako kaže, redovno i transparentno servisiranje i održavanje vozila.

Održavanje i tehnički problemi

Pitanje krivca još je uvijek otvoreno. Sindikat GRAS-a brani vozača, tvrtka za servis tehničke dijelove tramvaja, a studenti ne vjeruju da će itko na kraju snositi odgovornost.

Portal Detektor analizom javne nabave otkrio je da GRAS nije tražio nikakvo prethodno iskustvo ni stručnost firmi u važećem tenderu za servisiranje magnetnih kočnica na tipu tramvaja kakav je prošlog tjedna usmrtio mladića te teško ozlijedio djevojku. Direktor tvrtke Edin Nalović rekao je da nema iskustva sa ovim kočnicama i da za osam mjeseci ugovora nije GRAS-u vratio nijednu servisiranu kočnicu, no opovrgnuo je da bi potencijalni uzrok nesreće mogle biti kočnice i istaknuo da su "svi servisi unutar GRAS-a uredni". Iz GRAS-a nisu odgovorili kad su posljednji put servisirali kočnice spomenutog tramvaja.

Tvrtka "Vikler-promet" jedina se prijavila na natječaj u proljeće prošle godine te je dobila jednogodišnji ugovor za servisiranje 20 magnetnih kočnica za stare tramvaje ČKD K2. Riječ je o prvoj od tri kočnice na starim tramvajima, za koje je, kako je istaknuo predsjednik sindikata GRAS-a, izrazito teško nabaviti rezervne dijelove. Sam natječaj za servisiranje magnetnih kočnica bio je prvi takav u posljednjih deset godina.

Nakon objavljenog teksta grupa građana podnijela je kaznenu prijavu protiv više službenika u Ministarstvu prometa KS-a, uključujući rukovodeće pojedince i osobe za nadzor javnog prijevoza i rad javnog poduzeća, te protiv više odgovornih osoba u GRAS-u, kao i članove komisija, te drugih pojedinaca koji će se identificirati tijekom istrage.

Traže da se ispita sam javni natječaj te utvrdi je li Ministarstvo prometa vršilo kontrolu zakonitosti i sigurnosnih aspekata rada operatera.

Student za DNEVNIK.hr: "Nikad nema odgovornih"

Dvojica sarajevskih studenata koji su sudjelovali na prosvjedima istaknuli su da su navedeni problemi koji su otkriveni od tragične nesreće samo jedan od razloga za prosvjede. Kažu, žao im je da se ovako nešto moralo dogoditi da se neke stvari pokrenu.

"Svaki mjesec u ovoj državi, a možda i svaki tjedan, vidimo neku novu tragediju. Vijesti se samo vrte jedna za drugom, kako dođe sljedeća tragedija, ovo prošla se zataškava, ali ono što im je svima zajedničko je da nikad nema odgovornih i nikad nije ničija nadležnost. Svjedočili smo u zadnjih godinu dana toliko slučajeva ubojstva, femicida, vožnje pod utjecajem alkohola i droga, požara, žrtava poplave, pa evo sad i tramvajske nesreće, i opet, kao i uvijek, nitko nije odgovoran", ispričao je jedan od prosvjednika za DNEVNIK.hr.

Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

"Mladim ljudima je vrlo jasno da bez obzira što su to naizgled različiti problemi, zapravo svi imaju korijen u istoj stvari, a to je disfunkcionalan sistem koji ne preuzima odgovornost i ne poduzima ništa da spriječi takve stvari u budućnosti. Ne padamo na tu političku priču, svima je jasno koliko se dugo naprodaje u ovoj državi, da se sve to radi samo da se zataškaju problemi i posljedice sistema koji ne odgovara ni za što", dodao je.

Kaže, okupili su se već prvi dan kako bi odali počast, a sve ostalo krenulo je spontano "u tom očaju i agoniji tražili smo odgovornost na bilo koji način, ljudi su htjeli samo da sve stane u jednom trenutku, da se ljudi zapitaju i da se počnu boriti za odgovornost u ovoj državi".

"Mislim da ovaj slučaj posebno rezonirao s mladim ljudima zato što se dogodila u sred dana na jako prometnom mjestu u gradu, na tramvajskoj stanici koja je u blizini puno škola, javnih institucija, i ne samo da je to mogao biti bilo tko od nas, već svi mi i jesmo u jednom trenutku bili na toj stanici, možda i sto puta", ispričao nam je student.

Prosvjedi u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

Ono u čemu im se, kažu, cijelo društvo slaže je da nema političkih poruka.

"Ova i sve prethodne vlade nisu uložile dovoljno napora kako bi pravodobno riješile sve probleme i tako omogućile sigurno i nesmetano funkcioniranje javnog prijevoza. Ne radi se samo o prijevozu, ovi prosvjedi rezultat su općeg nezadovoljstva mladih ljudi, što je kulminiralo gomilanjem pritiska i širim odjekom. Ne trebamo zaboraviti ni Tuzlu, ni Jablanicu, ni bilo koji račun tuđeg nemara koji su ovi ljudi platili svojim životima", ispričao je jedan od studentata s prosvjeda.

Smatra da je ovo jedinstvena prilika za pokret, "uz sjećanje na Erdoana, podršku Elli, vapajima za pravdom, transparentnosti, i sustavom koji ne počiva na inerciji do sljedeće tragedije".