Novi detalji zločina na Baliju: DNK potvrdio identitet ubijenog ukrajinskog turista

Dijelovi tijela pronađeni na plaži na Baliju potvrđeni su DNK analizom kao posmrtni ostaci 28-godišnjeg ukrajinskog turista Igora Komarova, koji je ranije otet, a posljednji put je viđen u uznemirujućem videu u kojem moli roditelje za pomoć i svoj život.

Komarova je, prema navodima policije, skupina muškaraca otela 15. veljače dok se vozio skuterom u području Jimbaran u okrugu Badung na Baliju.

Prošlog tjedna na ušću rijeke Wos na istočnoj obali Balija pronađeni su ljudski ostaci. Policija je tada objavila da postoji do 80 posto podudarnosti s nestalim Ukrajincem.

Među pronađenim dijelovima tijela bili su glava, desna noga, gornji dio prsnog koša, bedra i unutarnji organi osobe za koju se procjenjuje da je preminula tri dana ranije.

U petak su vlasti potvrdile identitet nakon što su forenzički stručnjaci usporedili DNK uzorke pronađenih ostataka s uzorcima roditelja Igora Komarova.

"Policijski forenzički laboratorij u Džakarti proveo je DNK analizu na šest uzoraka uzetih s pronađenih dijelova tijela", rekao je viši povjerenik balijske policije Ariasandy.

Analizirani su uzorci kutnjaka, ključne kosti, fragmenta bedrene kosti, rebra, kosti prsta na nozi i fragmenta potkoljenične kosti.

"DNK testovi podudaraju se s DNK uzorkom majke Igora Komarova. Na temelju toga utvrdili smo da pronađeni dijelovi tijela pripadaju žrtvi", dodao je.

Dan prije nestanka Komarov je na društvenim mrežama objavio fotografije sa svojom djevojkom, influencericom Yesom Mishalovom, koja ima gotovo 200 tisuća pratitelja.

Uz fotografiju objavljenu na Valentinovo napisala je: "Je*i se 14. veljače, volim te svaki dan".

Istražitelji sada razmatraju mogućnost da su upravo objave para na društvenim mrežama otkrile njihovu lokaciju potencijalnim otmičarima.

Nakon njegove otmice na internetu se pojavio uznemirujući video u kojem se vidi teško pretučeni Komarov kako uplakan moli roditelje za pomoć i novac za otkupninu.

Na snimci se činilo da mu nedostaje ruka, a lice mu je bilo prekriveno modricama, piše Daily Mail.

"Već su mi odsjekli neke udove, noge su mi slomljene i prsa su mi ozlijeđena. Već uzimam lijekove, već nemam udove", govori kroz suze.

"Mama, tata, molim vas pomozite mi. Dajte im tih deset milijuna koje traže. Uskoro će početi infekcija. Umirem… Molim vas, ovo je vrlo ozbiljna organizacija. Nitko me ne može pronaći. Odvedite me kući, što god je ostalo od mene. Molim vas, nagodite se s tim ljudima", rekao je.

U snimci je tvrdio da otmičari traže deset milijuna dolara i da će ga pustiti čim novac bude uplaćen.

Balijska policija zasad nije službeno potvrdila identitet otmičara, a autentičnost originalne snimke nije neovisno potvrđena.

Tijekom istrage nestanka policija je analizirala GPS podatke iz unajmljenog minibusa, što je istražitelje dovelo do vile u Tabananu za koju se sumnja da je u njoj snimljen video s otkupninom.

Policija je u vili i u minibusu pronašla tragove krvi koji su također DNK analizom povezani s Igorom Komarovom.

U objektu su, prema navodima istražitelja, pronađeni i njegov mobitel te torba. U ponedjeljak je u Zapadnoj Nusa Tenggari uhićen nigerijski državljanin poznat pod inicijalima C. H., koji je navodno unajmio automobil iz kojeg su policiji bili dostupni GPS podaci.

Istražitelji tvrde da je koristio lažnu belgijsku putovnicu, no policija navodi da zasad nema dokaza da je izravno sudjelovao u otmici.

Potraga za ostalim osumnjičenicima i dalje traje. Policija traga za još šest osoba identificiranih inicijalima R. M., B. K., A. S., V. N., S. M. i D. H., a vjeruje se da su najmanje četvorica već pobjegla s Balija.