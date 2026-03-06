Umjetna inteligencija već je na bojištu, no hoće li čovjek doista ostati iza kormila u budućnosti?

Dok se sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana neprestano zaoštrava, paralelno se vodi još jedna borba, ona o pravilima koja bi trebala ograničiti uporabu umjetne inteligencije u ratovanju.

Problem je izbio u prvi plan samo dan prije nego što je 28. veljače započela američko-izraelska ofenziva, kada je Washington iznenada jednog od svojih glavnih dobavljača umjetne inteligencije, Anthropic, proglasio rizikom za opskrbni lanac, zbog spora o tome kako se ta tehnologija smije ili ne smije koristiti u vojne svrhe.

Umjetna inteligencija već je u vojnoj uporabi

"Američka vojska već koristi umjetnu inteligenciju temeljenu na velikim jezičnim modelima za administrativnu potporu, analizu obavještajnih podataka i pomoć pri donošenju odluka na bojištu", objašnjava za Nature Michael Horowitz, politolog s američkog Sveučilišta Pennsylvania u Philadelphiji.

Sustav Maven Smart System, koji obrađuje slike i daje taktičke prijedloge, može ubrzati napade tako što identificira i daje prioritet potencijalnim ciljevima. Prema izvješćima lista Washington Post i drugih američkih medija, sustav je korišten u ranijim sukobima, ali i tijekom nedavnih napada na Iran.

"Pojedinosti toga nisu javno poznate", ističe Horowitz.

AI nije nepogrešiv

Neki AI stručnjaci smatraju da bi precizno ciljanje uz pomoć umjetne inteligencije u teoriji moglo smanjiti civilne žrtve. Međutim, ratovi u Ukrajini i Gazi, gdje se AI alati koriste za identifikaciju ciljeva i navigaciju bespilotnih letjelica, i dalje bilježe velik broj poginulih civila.

„Ne postoje dokazi da umjetna inteligencija smanjuje broj civilnih žrtava ili pogrešnih odluka pri odabiru ciljeva, a moguće je i da je suprotno”, kaže Craig Jones, politički geograf sa Sveučilišta Newcastle u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji istražuje problematiku vojnog odabira ciljeva.

Iskra koja je zapalila raspravu

Neslaganje o budućoj vojnoj uporabi umjetne inteligencije potaknulo je nedavni sukob između američkog Ministarstva rata i tvrtke Anthropic, čiji je model Claude od 2024. godine podržavao spomenuti sustav Maven.

Partnerstvo je bilo dio ugovora vrijednog 200 milijuna američkih dolara, odnosno približno 184 milijuna eura, za pružanje AI sposobnosti američkom ministarstvu obrane.

U siječnju je ministarstvo poslalo memorandum u kojem navodi da ugovori o umjetnoj inteligenciji moraju omogućiti njezinu uporabu za "svaku zakonitu svrhu". Anthropic je odbio ukloniti zaštitne mehanizme koji sprječavaju masovni domaći nadzor ili omogućuju potpuno autonomno smrtonosno oružje.

Globalna regulacija još je daleko

Kad je riječ o globalnoj regulaciji AI tehnologije u vojne svrhe, napredak je spor.

Stručnjaci u Ženevi, ekspertna skupina u okviru Konvencije o određenom konvencionalnom oružju (CCW), raspravljali su o izvješću Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira o odgovornoj nabavi vojne umjetne inteligencije, naglašavajući važnost jasno definiranja "principa odgovornog ponašanja" u fazi sklapanja vojnih ugovora s AI tvrtkama.