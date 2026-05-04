Amerikanci okreću leđa Trumpu: Većina ga smatra nesposobnim, strah od terorizma i cijena goriva raste

Nova velika anketa, koju su proveli Washington Post, ABC News i Ipsos, donosi dosad najozbiljnije upozorenje Bijeloj kući: većina građana SAD-a smatra da predsjednik Donald Trump više nema mentalnu ni fizičku sposobnost potrebnu za obavljanje dužnosti vrhovnog zapovjednika, javlja dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić.

Rezultati su neumoljivi kada je riječ o percepciji predsjednikova zdravlja i vodstva:

Mentalna oštrina: Čak 59 posto ispitanika smatra da Trump nema mentalnu oštrinu potrebnu za vođenje države, dok mu tek 40 posto vjeruje.

Fizičko zdravlje: Više od polovice Amerikanaca (55 posto) smatra da on nije dovoljno fizički zdrav za predsjedničku službu.

Donošenje odluka: Čak 67 posto ispitanika vjeruje da predsjednik ne razmatra pažljivo važne odluke, a 54 posto ga ne doživljava kao snažnog vođu.

Ovi su rezultati u skladu s trendom rasta neodobravanja predsjednikova rada, koji je dosegnuo nove vrhunce.

Hormuški tjesnac i udar na džepove građana

Glavni uzroci nezadovoljstva kriju se u ekonomskim posljedicama rata s Iranom i uvedenim tarifama. Hormuški tjesnac i dalje je zatvoren za komercijalni promet, što je izravno dovelo do skoka cijena goriva i energije.

Anketa pokazuje sumornu perspektivu: 50 posto ispitanika vjeruje da će se cijene plina u sljedećoj godini dodatno pogoršati. Iako je ministar prometa Sean Duffy za ABC izjavio kako će otvaranje tjesnaca donijeti „trenutno olakšanje“ i pad cijena, građani su skeptični prema Trumpovim obećanjima o "ogromnom pojeftinjenju prije međuizbora".

Iako je Trump izvijestio Kongres da je rat s Iranom završen nakon stupanja primirja na snagu, američka pomorska blokada tjesnaca i dalje traje. Građani se ne osjećaju sigurnije:

61 posto ispitanika smatra da je iranski rat povećao prijetnju terorizma protiv Amerikanaca.

Tek 11 posto vjeruje da je taj sukob smanjio prijetnje po nacionalnu sigurnost.

Dok se vojne operacije smanjuju, ekonomska blokada i percepcija o nesposobnosti vrhovnog zapovjednika ostavljaju Ameriku duboko podijeljenom i pesimističnom uoči nadolazećih izbora.